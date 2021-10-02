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半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區

置業家居 2021/10/02

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不少年輕客或投資者鍾情1房單位，尤以5年樓齡內的半新樓居多。當中1房戶較易入場之餘，間隔亦比開放式好用。本刊一連4期會帶大家走訪全港多區了解1房市況，首先看看港島半新樓1房入市攻略。

港島半新樓1房主要

...

欄名 : 樓市熱話

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