半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 置業家居 2021/10/02 分享： 不少年輕客或投資者鍾情1房單位，尤以5年樓齡內的半新樓居多。當中1房戶較易入場之餘，間隔亦比開放式好用。本刊一連4期會帶大家走訪全港多區了解1房市況，首先看看港島半新樓1房入市攻略。 港島半新樓1房主要 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 柏蔚山裝潢時尚 今日 柏蔚山裝潢時尚 倚南享少海景 今日 倚南享少海景 瑧璈四正光猛 今日 瑧璈四正光猛 你可能感興趣 柏蔚山裝潢時尚 今日 01:00 柏蔚山裝潢時尚 倚南享少海景 今日 01:00 倚南享少海景 瑧璈四正光猛 今日 01:00 瑧璈四正光猛 最新專欄文章 更多 瑧璈四正光猛 今日 瑧璈四正光猛 倚南享少海景 今日 倚南享少海景 柏蔚山裝潢時尚 今日 柏蔚山裝潢時尚 第四季入伙高峰 日出康城逾百預租盤 最平叫租$1.4萬起 2021/09/25 第四季入伙高峰 日出康城逾百預租盤 最平叫租$1.4萬起 半山捌號家電齊全 2021/09/18 半山捌號家電齊全 中原地產 放盤 登峰‧南岸 君豪峰 形薈 翰林峰