香港房屋經理學會：法團運作應增透明度 加入專業人士助監察

要住得安樂，除了好好保養自己的安樂窩，一個運作良好的業主立案法團或業主委員會，亦是良好屋苑管理的關鍵。究竟兩者有何功能和差異？居民又如何監察和參與屋苑事務？

香港房屋經理學會司庫游錦輝表示，業主委員會乃

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