香港房屋經理學會：法團運作應增透明度 加入專業人士助監察 置業家居 2021/10/02 分享： 要住得安樂，除了好好保養自己的安樂窩，一個運作良好的業主立案法團或業主委員會，亦是良好屋苑管理的關鍵。究竟兩者有何功能和差異？居民又如何監察和參與屋苑事務？ 香港房屋經理學會司庫游錦輝表示，業主委員會乃 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 日式「整體衛浴」最平$5萬餘起 蝸居都可安裝 2021/09/25 日式「整體衛浴」最平$5萬餘起 蝸居都可安裝 本地品牌本木序 研發天然護理品 貼心照顧香港女士 2021/09/18 本地品牌本木序 研發天然護理品 貼心照顧香港女士 「田家姐」張紋嘉築同居愛巢 營造輕奢工業風 2021/09/11 「田家姐」張紋嘉築同居愛巢 營造輕奢工業風 自強協會 無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主家居 2021/08/28 自強協會 無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主家居 迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 2021/08/21 迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 物業管理 驗樓