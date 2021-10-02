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多管齊下增供應 施政報告穩樓市

置業家居 2021/10/02

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新一份的施政報告將於下周三（10月6日）出爐，據悉新一份施政報告除着眼於疫後經濟重啟的力度外，另一重點就是進一步加快建屋覓地，內容自然令人期待，新一份施政報告下周揭曉，今日讓我們重溫一下上一份的施政報告，如果用短、中、長期的供應來分析，去年政府報告其中一個亮點，相信是透過過渡性房屋來增加短期供應。

過渡性房屋有望加碼

去年施政報告承諾在未來3年供應1.5萬伙過渡性房屋單位，以協助輪候公屋家庭，以至其他居住環境惡劣的市民，可以在未能踏上房屋階梯前解決居住問題，可喜自政策公布後，在發展商及社福機構的努力下，多個過渡性房屋項目亦陸續上馬，部分更已搶先建成入伙。

加上早前政府已表明，現時已覓得足夠的土地及樓宇，以興建1.5萬伙的過渡性房屋，應該可以達標完成，相信政府亦有機會進行「加碼」。當然有關供應亦只可以作為過渡性用途，最終亦需要中、短期的土地供應以應付需求。

出售祖堂地寬限釋潛力

至於中、短期供應情況，無可否認盡管去年的施政報告亦有一定的篇幅，列出現時一些土地供應的進度，但大多亦只是「舊調重彈」。不過綜合近期報章的預告，下星期的政府報告將有一些較嶄新的增加土地供應的方案出台，其中包括放寬出售新界祖堂地的限制，由於現時的政策需要所有持份者，即村內所有子孫認可才能出售，假設將門檻降低，讓祖堂地的發展潛力得以釋放，加上原來現時祖堂地數目多達7,200個，涉及近2,400公頃土地，比起現時各大發展商目前在新界區的土地儲備還要多。

此外，另一個增加土地儲備的方案是重置葵涌貨櫃碼頭，因應目前葵涌貨櫃碼頭位處市區，加上佔地達280公頃，未來的發展規模可達16個美孚新邨，或13個太古城，再者貨櫃碼頭的交通配套早已完成，只要解決搬遷的問題，相信面對的難題不會太多。

最後政府亦有意修訂俗稱「強拍條例」的《土地（為重新發展而強制售賣）條例》，放寬樓齡達50年或以上的舊樓強拍門檻，由現時須集齊8成業權降至7成半，有助市區重建之餘，亦加快發展商收購步伐。

總括而言，政府願意多方面增加土地供應，以解決現時土地出現「樽頸」的現象，近月港府招標出售地皮均屬於「蚊型地」，幸好因應發展商加快補地價，令今個財政年度首三季（即今年4至12月）私樓土地供應可達1.44萬伙，按年急增1成，不過政府仍需多管齊下增加供應，房屋問題得以解決，亦有助長遠經濟的穩定。

promotion@hk.qfang.com

政府願意多方面增加土地供應，以解決現時土地出現「樽頸」的現象。（資料圖片）

撰文 : 楊永健 Q房網香港董事總經理

欄名 : 樓市講場

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