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墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起

置業家居 2021/10/02

分享：

澳洲為港人的移民熱點之一，除了悉尼，不少港人亦會選擇落戶墨爾本。是次介紹當地的聯排別墅項目The Upper House，坐落於華人聚居地Doncaster的中心地帶，僅設16伙，戶型由3至4房。該區

...

欄名 : 海外置業

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