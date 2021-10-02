墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起 置業家居 2021/10/02 分享： 澳洲為港人的移民熱點之一，除了悉尼，不少港人亦會選擇落戶墨爾本。是次介紹當地的聯排別墅項目The Upper House，坐落於華人聚居地Doncaster的中心地帶，僅設16伙，戶型由3至4房。該區 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易 2021/09/25 曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易 加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 2021/09/18 加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 2021/09/11 倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 2021/09/04 澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 2021/08/28 曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 澳洲 墨爾本 海外物業 移民 澳元