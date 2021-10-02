萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界

日本漫畫家伊藤潤二是不少人的心頭之愛，名作《漩渦》、《富江》等都直抵人性的陰暗面，呈現一套獨特又精緻的糜爛美學。南豐紗廠在萬聖節前夕，策劃這次「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽，亮點是2.4米高的富江場景

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