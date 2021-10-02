萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界 副刊版 2021/10/02 分享： 日本漫畫家伊藤潤二是不少人的心頭之愛，名作《漩渦》、《富江》等都直抵人性的陰暗面，呈現一套獨特又精緻的糜爛美學。南豐紗廠在萬聖節前夕，策劃這次「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽，亮點是2.4米高的富江場景 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 2021/10/01 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 2021/10/01 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 70年代舊商場翻生 2021/10/01 70年代舊商場翻生 K11 Art Mall Design Fest 2021 非正常藝術聯展突破思考框框 2021/09/28 K11 Art Mall Design Fest 2021 非正常藝術聯展突破思考框框 天際 100 秋日驚喜優惠 $120 兩張門票 + Cafe 100 生日派對送蛋糕 2021/09/27 天際 100 秋日驚喜優惠 $120 兩張門票 + Cafe 100 生日派對送蛋糕 日本 設計 展覽 荃灣 愛情 南豐紗廠 萬聖節