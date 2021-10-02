立法保障維修權 助減電子廢物

iPhone 13等新品終於面世，一眾果迷已準備就緒換新機，但近年電器生產商被指故意縮短產品壽命，使消費者不斷購買新的替代品，衍生大量電子垃圾。為打擊有關行為，並鼓勵大眾物盡其用，歐美多個國家訂立維修權法（Right to repair），確保電器損壞後，消費者可以找生產商指定以外的人士維修。此等法例固然能贏得掌聲，卻同時產生不少隱憂，如何取得平衡，值得深思。

電器維修麻煩多 市民寧用壞即棄

電子垃圾氾濫成災，主因是產品的消耗量愈來愈大、使用壽命愈來愈短，以及維修的選擇不多。有關情況被指與電器廠商奉行「有預謀淘汰」策略有關，即生產商製造一件產品時，故意令它在特定時間內變得過時或無用，促使消費者尋求替代產品，增加需求。

另外，現代化設備一般涉及特殊技術，生產商往往會以防止產品專有權被侵犯為由，拒絕向第三方維修人員披露技術資料，令消費者只能將產品送回原廠維修。然而，不少商家只會在特定地點提供維修服務，即使可上門回收，亦須提前預約，不少人會「嫌麻煩」而放棄。

維修成本高昂，亦是消費者不願意維修的原因。消費者委員會在2019年的消費者調查報告發現，冷氣機的維修費用為5類家用電器中最高，平均每次達1,471元，因此消費者在冷氣的製冷表現減弱時，通常傾向購買新機。種種因素下，「用壞即棄」成風，若不改變，電子廢物勢必日益氾濫。

歐盟推新規 保10年零件供應

為了改正消費者「用壞即棄」的壞習慣，並協助他們重用及維修電器，歐美不少國家陸續推行維修權法，透過要求電器生產商延長產品壽命，減少對新物料的需求，同時減少電子垃圾，其中歐盟在今年3月實施新修訂的環保設計規則，規定電子屏幕、雪櫃、洗衣機等10類電器的生產商，必須在產品售後至少7至10年繼續提供重要零件，並須向專業維修人員提供產品的後備零件及維修手冊；已脫歐的英國亦於今夏實施有關規定，並同時要求提供可簡單安全維修的零件予消費者，包括洗衣機的門鉸鍊、雪櫃的隔層板等。

在歐盟及英國落實有關法案的同時，美國多個州分亦正在探討推行維修權的可行性，當中部分更希望將醫療設備納入規管，但這項構思卻引發爭議。

德州擬規管醫療設備 惹爭議

美國德薩斯州有眾議員在本屆會議提出新法案，要求磁力共振儀器、電腦斷層掃描等高科技醫療設備的製造商，披露其機密和獲得專利的設計，以及服務資訊，讓原廠以外的服務者都可以進行維修。

不過，有關做法其實存在安全隱憂。美國的醫療儀器均受美國食品及藥物管理局（FDA）監管，儀器的生產商須遵循FDA有關軟件更新、修補和更全面的維修工作指引，但由於第三方維修人員並不受FDA監管，故一旦上述法案通過，FDA將無法保證由第三方維修人員維修的醫療儀器合乎FDA標準，隨時危害患者健康。

打破手機維修壟斷 或窒礙科創

另一類備受爭議的電子產品是智能電話。不少智能電話廠商刻意將產品設計成只有原廠或已認證的維修商，才具備維修的知識及資源，由於缺乏競爭，廠商可以收取高價維修費，而消費者往往因為維修負擔過重，選擇購買新機。因此，歐盟有意將智能電話納入維修權法，德國政府最近亦建議歐盟透過立法，要求手機業者提供7年的系統安全更新，以及更長的零件儲備時間。

有關做法有利維修行業發展，消費者也有更多選擇，加上供應增加，維修費用相信亦會下調，減輕用家負擔；但強制要求盡量維修舊產品，亦會令消費者減少對新產品的需求，生產商可能欠缺動力研發新產品，或會窒礙科技創新。

港電器多進口 立法須涵蓋進口商

雖然環保署在回覆媒體查詢時表示，現階段無計劃引入類似法例，但香港日後若要訂立維修法，有哪些方面需要留意？現時本港大部分電器及電子產品均從外地進口，有維修師傅質疑，即使立法亦未必能有效執行。不過，本港環保人士以正在籌備實施的「玻璃飲料容器生產責任計劃」為例，指出有關計劃除了本地製造商，進口商和批發商同樣要承擔回收和處理玻璃樽的責任，包括符合法例或繳交循環再造徵費，認為同一方式可應用在維修權之上。

再者，現時英國、歐盟及美國部分州份已提出有關法案，預計後備零件將日漸充足；至於日本、南韓等亞洲電器品牌，向來有出口電器至歐美國家，相信日後或會跟隨立法，故香港日後若要立法，未必有想像中困難。

為了減少電子垃圾，政府已實施「四電一腦」廢電器電子產品生產者責任計劃，為大眾提供回收渠道，但如要進一步減少電子垃圾，為維修開方便之門，是可行方向。當局亦可從教育入手，讓市民培養維修取代丟棄的習慣，減少電子廢物。

▲ 政府已實施「四電一腦」廢電器電子產品生產者責任計劃，為大眾提供回收渠道，但如要進一步減少電子垃圾，為維修開方便之門，是可行方向。（資料圖片）