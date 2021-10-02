港股持續穩健 金融前景明亮

香港特區政府發表了《香港營商環境報告：優勢獨特機遇無限》，當中詳細闡明香港長久以來作為國際金融中心的優勢。

報告重點指出，社會動亂以及西方國家對香港的政治打壓等前所未見的挑戰，對香港經濟一度帶來打擊，但本港金融體系依舊完善及穩定。這有賴去年實施的《國家安全法》，以及其後為貫徹落實「愛國者治港」、讓一國兩制行穩致遠而採取的完善香港選舉制度措施。

香港憑藉其非凡的韌力抵禦外來衝擊，堅定不移地致力恢復社會安全及穩定，得以穩步重拾經濟快速復甦和有效管治的正軌；當中證券及期貨事務監察委員會（證監會）一直堅守其核心使命，在鞏固香港國際金融中心的地位方面擔當領導角色，同時確保市場公平有序地運作。

正如報告指出，香港金融市場能夠暢順地運作，全賴穩定和安全的營商環境，令國際投資者能繼續在港進行投資，國際金融機構亦能如常運作，以下的最新數據進一步印證了這點。

國安法實施後一年 股市市值增39%

香港股市在動盪時期，仍一如既往保持穩健。在去年7月實施《國家安全法》後的12個月期間，香港聯交所的平均每日成交額超過1,600億元，較實施《國家安全法》前12個月增長近70%，本港股票市場總市值則上升39%，至近53萬億元；就新股集資額而言，香港繼續名列全球三甲，同期集資額超過5,180億元，較實施《國家安全法》前12個月增加55%。

根據證監會最新刊發的《證券業財務回顧》，所有持牌經紀行（包括證券交易商及證券保證金融資人）在2021年上半年的淨盈利總額為363億元，較之前6個月上升22%，而其交易總額及來自證券交易的淨佣金收入分別上升20%及10%。

截至2021年6月30日，證監會認可基金共有838隻，管理資產15,560億元，按年上升9%，而獲發牌進行資產管理的持牌法團則增至1,930家。與此同時，截至2020年底，香港財富及資產管理業亦錄得增長，管理資產近35萬億元，按年增加21%，凸顯香港領先資產及財富管理中心的地位。

在港經營的持牌機構和個人數目持續增長，截至2021年8月底，有關數字較5年前分別上升40%及12%。證監會持牌機構及人士的總數再創下歷史新高，幾乎達48,000，反映香港對金融機構和個人從業員來說依然極具吸引力。值得一提的是，今年首8個月由機構提出的新資產管理牌照申請，較2020年同期增加25%，有關申請涉及對冲基金和私募股本業務、網上基金交易平台，以及機械理財建議服務，申請者包括多家來自北美、歐洲及亞洲其他地方的海外金融機構。

營商環境穩定 抓緊十四五機遇

如此穩定安全的營商環境，有利香港把握國家「十四五」規劃及粵港澳大灣區建設所帶來的機遇。

事實上，香港與內地最近在進一步拓展兩地跨境市場互聯互通計劃方面，取得連串進展，繼近日實施「大灣區跨境理財通」計劃及「債券通」南向通機制後，香港交易所計劃於本月推出A股指數期貨合約，這款新的對冲工具既有助投資者管理跨境風險，亦可帶動更多國際長綫資金流入內地資本市場。

正如港府報告所指，香港享有獨特優勢，機遇無限，前景無比明亮。只要抓緊國家「十四五」規劃、大灣區建設及《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》帶來的無比機遇，必能進一步鞏固本港作為國家的國際金融中心之獨有地位。

▲ 港交所繼近日實施「大灣區跨境理財通」及「債券通」南向通後，計劃於本月推出A股指數期貨合約，既有助投資者管理跨境風險，亦可帶動更多國際長綫資金流入內地資本市場。（資料圖片）