2050年碳中和 企業先行？

「你有想過移民嗎？」相信近年部分港人想過同一問題。無獨有偶，全球也將面臨移民潮，世界銀行在上月中旬大膽預測，「移民潮」將在未來10年內出現，至2050年加劇，估計有約2億人因氣候危機離開家園，更警告若未來10年無法扭轉危機，「氣候移民」將避無可避。真有如此嚴重嗎？

暑熱難消 9月酷熱日數破紀錄

2050年聽起來或許仍很遙遠，那先談一下當下。中秋過後，暑熱難消，天文台上月發出逾7次酷熱天氣警告，最長一次超過166小時，錄得15日酷熱天氣，是有紀錄以來最多酷熱天氣日數的9月。

與工業革命前相比，目前全球平均氣溫上升了約攝氏1.1度。政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）發表的最新研究報告指出，如不大力減排，20年後有可能升溫攝氏2度，屆時極端天氣，例如更強的洪災、強颱風等，將造成大規模的人命傷亡、流離失所及財產損失。

地球升溫、極端天氣等只是病徵，每年高達510億噸的碳排放，當中逾6成由石化燃料產生，是病因。國際社會對「碳中和」（即碳排放和負碳排，互相抵銷為零）的關注，在近兩年可謂一時無兩，截至去年底，全球逾120個國家或地區承諾「碳中和」，包括內地和香港分別承諾在2060年和2050年實行。今年10月底在英國舉行的氣候峰會，是驗證各地碳中和的承諾如何兌現。

然而，大部分承諾碳中和的國家或地區，均未有制定氣候政策文件，全球第二大煤出口國澳洲日前更表明，拒絕承諾淘汰化石燃料，甚至有機會不出席氣候峰會，談判不容樂觀。

大國博弈不甚明朗，除了以瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）為首的年輕一代上街發聲外，投資者亦無法袖手旁觀，皆因繼續投資高碳排的石化產業，風險有增無減。今年中，國際貨幣基金組織（IMF）貨幣和資本市場部主管Tobias Adrian明言，氣候危機「絕對」可引發金融危機，例如近年菲律賓、巴哈馬群島的經濟就受颱風嚴重衝擊，其造成的下行風險不容忽視。

換言之，投資者想做好風險管理，就要敦促企業在「環境、社會及管治（ESG）報告」公開披露氣候相關的信息，包括其每年直接或間接的溫室氣體排放量，以及如何減排等。

投資大戶訂藍圖 促能源公司減排

一群合共管理逾10萬億美元的投資者，上月中發布為能源公司制定的藍圖，包括大幅削減溫室氣體排放，逐步減少石油和天然氣生產，被《路透社》稱為「投資集團史無前例的倡議」。計劃詳細說明了10項石油和天然氣的淨零標準，協助基金經理比較公司表現，並了解相關企業是否與聯合國支持的2050淨零目標一致。

別以為這只是個別例子，《路透社》早前報道，來自220間金融機構、管理近30萬億美元資產的基金，包括富達國際（Fidelity International）、東方滙理（Amundi）等，亦在周三（9月29日）發起聯署信，呼籲全球1,600家污染最嚴重的企業，包括韓企現代汽車、製造化工及塑膠製品的德國化工龍頭巴斯夫（BASF）等，緊急制定具科學基礎的減排目標，到2050年時，將全球升溫控制在不超過攝氏1.5度範圍內。

港府已在去年《施政報告》承諾2050年碳中和，但時間表及路綫圖一直只聞樓梯響。各地例子皆說明，企業先行一步的話，投資者不必等運到，作為股東，可利用自己的投票權，為你理想的世界「投票」。

▲ 天文台上月發出逾7次酷熱天氣警告，最長一次超過166小時，錄得15日酷熱天氣，是有紀錄以來最多酷熱天氣日數的9月。（資料圖片）