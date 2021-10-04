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星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節

副刊版 2021/10/04

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近月郵輪Staycation大賣，星夢郵輪的雲頂夢號亦於10月舉辦海上啤酒節，實行將舉世聞名的慕尼黑啤酒節搬到船上，巴伐利亞特色美食，包括各種啤酒讓你開懷暢飲，疫情下無得去歐洲，實行偽出遊一番。

啤酒節

...

欄名 : 旅事通

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