星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節

近月郵輪Staycation大賣，星夢郵輪的雲頂夢號亦於10月舉辦海上啤酒節，實行將舉世聞名的慕尼黑啤酒節搬到船上，巴伐利亞特色美食，包括各種啤酒讓你開懷暢飲，疫情下無得去歐洲，實行偽出遊一番。

啤酒節

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