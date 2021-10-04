星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 副刊版 2021/10/04 分享： 近月郵輪Staycation大賣，星夢郵輪的雲頂夢號亦於10月舉辦海上啤酒節，實行將舉世聞名的慕尼黑啤酒節搬到船上，巴伐利亞特色美食，包括各種啤酒讓你開懷暢飲，疫情下無得去歐洲，實行偽出遊一番。 啤酒節 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 2021/09/30 維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 2021/09/18 塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 2021/09/14 The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 2021/09/07 奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 2021/08/26 國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 歐洲 美食 德國 遊戲 雞尾酒 舞蹈 自助餐 Staycation 星夢郵輪 慕尼黑