一家大型的鞋業公司，在上海開過全國大會後，就拉隊去車墩影視基地團建。現在團建都玩甚麼啦？說是劇本殺。因為集團有錢，幾百個員工及管理層，是專門叫影視基地幫他們搭建了一個民初監獄和革命背景的遊戲場景，讓大家一過戲癮。

這就是現今在四十歲以下年輕人中，最為流行的綫下實體團體活動。不是唱K，也不是玩啤打牌或各種桌遊。劇本殺的流行，還得從密室逃脫講起。

近期，各地傳出規管這兩種扮演遊戲，看來也確有實際需要，因為上萬間這樣的密室場地，設施參差，在消防到機關設計方面，都有隱患。

密室逃脫這個出現較早，在中國起碼流行了十幾年，而劇本殺則較新，只是這幾年間的事。兩者分別是，密室逃脫較一種套路，就是把玩家禁閉在某個封密場景，如設定為墓穴、監獄地下室、古堡等，目的就是參加者如何通過推理及小量的體能和分工合作，逃離現場。

劇本殺則不一定是玩逃脫橋段，而且有兩種形式，不一定去實景，也可在包廂自娛。總之是抽到劇本中的角色後，就要盡量演好，當中包括各種講大話、做戲精，和其他演員互動等等。按不同劇本主題，可以是武俠小說中人，也可以是革命時代的烈士，或者推理小說中的偵探和賊人。

密室逃脫由於較考驗腦力，又較黑暗（有些叫守靈夜或幽暗盜墓等可想而知），所以現在反而較多形式的劇本殺更受歡迎，且成為了一種新的真人社交。時下這些經營場地到處都有，不熟的朋友，甚至是臨時到現場拼車的，玩下就熟。回到開頭講，那只是一間傳統的大企業，而非IT或娛樂行業相關的，都給員工玩這個，可見它的受歡迎程度。