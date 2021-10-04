「上周看中醫，說我不宜飲牛奶，可用豆奶取代。」Doris尷尬地說：「但我發現飲豆奶後肚子脹脹的，且經常放屁。」我點頭回應：「豆奶屬大豆製品，會在腸道內製氣；你可選擇燕麥奶或杏仁奶等，不過如以這類植物奶作為牛奶代替品，應要選擇含額外添加鈣成分的，以確保可攝取足夠鈣質。」

Doris說：「明白！我女兒不喜歡奶類飲品，她今年二十三歲，需服食鈣片嗎？」

「如她抗拒各種奶類食物，包括乳酪、芝士、加鈣植物奶等的話，宜多進食其他高鈣食物，如深綠色蔬菜（西蘭花、菠菜、莧菜等）、硬豆腐、連骨進食的魚（沙甸魚、白飯魚）或小魚乾等；杏仁也含鈣質，但大量進食會致肥……」

Doris打斷我的話，笑說：「放心！後生女最怕肥，她平日也不吃果仁，正餐吃的也不多。」

如飲食上未能攝取足夠，可考慮服食鈣片。大家常以為上年紀才要補充鈣質，事實上除了維持骨骼健康，我們的心臟、肌肉、神經系統也需依靠鈣質以維持正常運作；飲食上攝取不足的話，身體便會從骨骼中抽取鈣質，令鈣質儲備逐漸減少，加上在二十五歲以後，鈣質不斷流失，長遠會增加患上骨質疏鬆的風險，所以補鈣愈早愈好。

「你有否推介哪款牌子的鈣片？」Doris隨即追問，我笑說：「我並非營養補充劑推銷員，不過你可留意，鈣片的類型常見有檸檬酸鈣（Calcium Citrate）、碳酸鈣（Calcium Carbonate）及乳酸鈣（Calcium Lactate），碳酸鈣及乳酸鈣需依賴胃酸以增加鈣質的溶解及吸收，所以必須在餐後服食；檸檬酸鈣的吸收不受胃酸影響，空腹或餐後服食均可。」

還有一點，購買時要留意每粒鈣片的劑量，並非愈高愈好；人體每次所吸收鈣質，並不多於五百毫克，假設一次服食一千毫克鈣，實際吸收也少於五百毫克，如需要建議可分開服食，一次服食高劑量也不過是浪費。過量攝取鈣質，亦可導致肚脹、便秘，並阻礙其他營養素如鐵質、鎂質的吸收，出現貧血等其他健康問題。