身邊女友們的丈夫陸續邁向退休之年，紛紛頭痕。女友們分享經歷：「丈夫退休後，挑剔焦點全放在我身上」、「變了牢騷王，甚難服侍」、「終日無所事事，大小新聞兼時事YouTube全日loop，日日評論王上身捉我聽佢偉論，慘過被訓導主任召見」、「佢忽然學整麵包，日日焗成十二個，我見到麵包都驚」……有人忽發奇想：「家長可以替小孩報讀playgroup，有細藝兼發洩精力，若市面有聚集退休老公們打發時間、發其牢騷、勞其筋骨、互相消耗的playgroup，我必第一個幫佢報名！」眾紛和應。

一九九一年，日本Dr. Nobuo Kurokawa首次發表Retired Husband Syndrome（RHS／退休丈夫在宅症候群）的研究，他發現日本有六成上了年紀的婦女，在丈夫退休開始經常宅在家後，會患上心理焦慮和壓力引起的徵狀，如抑鬱。香港的兩性文化跟日本不一樣，雖未致於那麼嚴重，但退休丈夫的心理變化和適應，夫妻相對時間多了，對妻子確是一項重新的身心挑戰。

二○一八年，《福布斯》曾刊出一篇文章，題為《How To Handle Retiring Husbands Who Act Like Space Invaders》（如何應對猶如空間侵略者的退休老公），可想而知，此乃為妻者的「國際性」煩惱。

其實，丈夫退休又不是那麼驚嚇之事，視乎彼此如何調節。老友A率先跟將退休的老公約法三章：大家要有自己的空間，老婆會維持平時如常的活動，午餐想一起食請提前預約。大家講清楚期望，是很好退休前預備。也有不少退休後的夫婦過着快樂的神仙生活，關鍵在於：一、大家尊重各自的空間；二、退休後仍stay active（積極和投入生活）；三、視退休生活為（再次）一起發掘新事物的時機。凡事皆雙向，調轉頭思考，若退休男士有位凡事能處之泰然和幽默靈巧的honey在旁，自然想發牢騷都無咁易啦！