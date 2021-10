身邊女友們的丈夫陸續邁向退休之年,紛紛頭痕。女友們分享經歷:「丈夫退休後,挑剔焦點全放在我身上」、「變了牢騷王,甚難服侍」、「終日無所事事,大小新聞兼時事YouTube全日loop,日日評論王上身捉我聽佢偉論,慘過被訓導主任召見」、「佢忽然學整麵包,日日焗成十二個,我見到麵包都驚」……有人忽發奇想:「家長可以替小孩報讀playgroup,有細藝兼發洩精力,若市面有聚集退休老公們打發時間、發其牢騷、勞其筋骨、互相消耗的playgroup,我必第一個幫佢報名!」眾紛和應。

一九九一年,日本Dr. Nobuo Kurokawa首次發表Retired Husband Syndrome(RHS/退休丈夫在宅症候群)的研究,他發現日本有六成上了年紀的婦女,在丈夫退休開始經常宅在家後,會患上心理焦慮和壓力引起的徵狀,如抑鬱。香港的兩性文化跟日本不一樣,雖未致於那麼嚴重,但退休丈夫的心理變化和適應,夫妻相對時間多了,對妻子確是一項重新的身心挑戰。

二○一八年,《福布斯》曾刊出一篇文章,題為《How To Handle Retiring Husbands Who Act Like Space Invaders》(如何應對猶如空間侵略者的退休老公),可想而知,此乃為妻者的「國際性」煩惱。

其實,丈夫退休又不是那麼驚嚇之事,視乎彼此如何調節。老友A率先跟將退休的老公約法三章:大家要有自己的空間,老婆會維持平時如常的活動,午餐想一起食請提前預約。大家講清楚期望,是很好退休前預備。也有不少退休後的夫婦過着快樂的神仙生活,關鍵在於:一、大家尊重各自的空間;二、退休後仍stay active(積極和投入生活);三、視退休生活為(再次)一起發掘新事物的時機。凡事皆雙向,調轉頭思考,若退休男士有位凡事能處之泰然和幽默靈巧的honey在旁,自然想發牢騷都無咁易啦!