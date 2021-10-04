企業額外誘因 員工戒煙新動力

愈來愈多研究顯示，吸煙增加染疫風險，日本野村證券為了員工健康着想，日前實施全面禁煙，連在家工作也不准吸煙，可謂將無煙企業做到最極致。本港有機構為企業員工提供戒煙輔導，若企業提供額外誘因，可望增加煙民戒煙的動力。

野村上月發通告，於10月1日禁止員工在工作時間吸煙，包括在家工作，但強調新措施是基於互信，不會監控遙距工作的同事，即使有人違規，也不會有任何罰則。至於公司的吸煙房將會在年底全面關閉。野村強調，此舉是為員工提供理想工作環境，確保他們有良好健康在職場發揮表現。

捷克車廠Skoda上月也在廠房全面落實無煙工作環境，廠方強調作為負責任的僱主，疫下須採取有效措保護員工健康，會為煙民員工提供尼古丁替代治療法，以及專家輔導。

煙民染疫後惡化機率 高近倍

企業在工作間全面禁煙，與疫情有密切關係。美國加州大學三藩市分校研究發現，煙民染疫後病情惡化的機率，比非煙民高近1倍，而當病情惡化，煙民病危或死亡的風險亦比非煙民高1倍。企業要在疫下保障員工健康，最佳方法是幫助他們戒煙。

此外，吸煙對企業造成沉重負擔。以美國為例，每年有逾48萬人因吸煙致死，而與吸煙有關的疾病為美國造成逾3,310億美元（約2.57萬億港元）經濟損失。美國肺病協會指，當企業員工成功戒煙，每人可為僱主每年節省近6,000美元（約4.67萬港元）。

近年本港愈來愈多企業着重職安健和企業社會責任，着手推動無煙工作空間，而吸煙與健康委員會透過頒發「香港無煙領先企業大獎」表揚有關企業，一些戒煙服務機構亦支援企業員工，提供專業戒煙輔導。

例如九龍樂善堂自2013年推出「愛．無煙」前綫企業員工戒煙計劃，以外展形式透過健康講座向企業員工推廣戒煙療程，但疫下改在網上和社交平台進行，輔以個人化WhatsApp交流、定期短訊提示和電話輔導服務，取得一定成效。據港大自2019年的追蹤調查至今年3月，計劃成功幫助煙民戒煙或減煙率達74.7%。

獎金鼓勵 非吸煙者多享假期

煙癮難熬，企業可參考外國經驗，推誘因鼓勵員工戒煙（見表）。例如美國通用電氣公司曾以750美元現金獎勵成功戒煙的員工，成效顯著。煙民上班時經常外出抽煙，招來非煙民同事批評「蛇王」，日本有企業去年增加非吸煙員工多6天有薪假期以作補償，有煙民員工為爭取同等待遇，最終成功戒煙。

企業履行社會責任，締造無煙空間，市民為了個人和家人健康着想，也應下決心戒煙，無煙社會才能水到渠成。

▲ 吸煙人士為了個人和家人健康着想，應下定決心戒煙，無煙社會才能水到渠成。（資料圖片）