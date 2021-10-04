指尖玩具新寵 Pop It背後你可懂？

近期，一款小玩意Pop It成為最新兒童「潮物」，由外國傳到香港，不少學童都在玩。它是彩色矽膠板，有不同造型及尺寸，恐龍狀、獨角獸、菠蘿款式……林林總總。它的表面布滿一顆顆凸點，像昔日的啪啪紙或泡泡紙（Bubble Wrap），按壓bubble泡會發出「Pop」聲，不同的是啪啪紙的bubble會被揑爆，但Pop It以矽膠造有彈性不會爆，按完一邊後可反轉再按，不斷重複。

遊戲玩法是兩人對壘，玩家輪流按下凸點，每人1次按1個或最多按3個，必須是相連，只能按下同1排不能隔行，不過規矩可以變，只要兩個人事先夾定就可，總之按最後1粒泡的為之輸家。想要贏，就要在遊戲過程中運用單雙數心算、統籌計劃等。玩具商稱這玩意，一邊玩一邊聽見「啪啪」響，可紓緩壓力，亦能夠訓練孩子數學、邏輯思維等，老人或可預防腦部退化云云。

Pop It受歡迎的背後，和一對以色列夫婦，以及一隻猴子有關。這個小玩意，來自以色列遊戲設計師西奧（Theo）和奧拉（Ora）夫婦，據說兩人合共發明了190多款遊戲。西奧上世紀20年代出生於阿姆斯特丹，二戰後到以色列定居，遇到藝術教師奧拉，兩人結婚並開辦設計公司，賺了足夠錢後，專注於設計遊戲。70年代，奧拉忽發靈感，想出了Pop It遊戲概念，但當時沒有合適材料無法付諸實現。多年後，他們的兒子們接掌生意，兄弟倆重拾父母70年代以來一直被擱置的想法，和遊戲公司合作，用矽膠生產該遊戲，命名為Last One Lost。在2014年推出市場，但只賣到幾千套，2019年重新包裝改名Pop It再推出，由美國大零售商負責銷售，成績好一些，但也並非熱賣，直到有人在社交媒體TikTok和YouTube放上玩Pop It的影片。

其中一段影片改變一切，見到一隻捲尾猴（Capuchin monkey）很專注的玩，先按矽膠板一邊的凸點，按完後反過另一邊繼續按。這隻8歲猴女芳名蓋特林（Gaitlyn Rae），來自北卡羅來納州，是有名的網紅，據說在社交媒體有800萬粉絲，甚具影響力。她的主人說，蓋特林的粉絲在她生日送上Pop It作為禮物，一個接一個，愈送愈多，她拿來「Pop、Pop、Pop」，視頻在去年10月放上網後（請【按此】觀看「網紅猴子玩Pop It」視頻），熱潮誕生了，Pop It在TikTok上相當受關注，不到一年間，標籤#PopIt的瀏覽量逾近100億次。

據《紐約時報》報道，新冠疫情可以說助長了銷情，學童在家上網學習，閒時可拿來玩，有助紓緩壓力，對成年人也有情緒宣洩作用。類似的感官玩具，上世紀70年代就有了，當人感覺有情緒，例如害怕或擔心，那麼玩一些看起來、感覺或聽起來不同的東西，有助把情緒轉移，讓人紓緩，重新集中注意力。

近年有所謂Fidget Toys大行其道，可譯做「指尖玩具」或「紓壓玩具」，就是讓玩家用手來回撥弄的玩具。先有紓壓方塊（Fidget Cube）突圍而出，2017年再有風靡多地的指尖陀螺（Fidget Spinner），玩具商聲稱玩家可透過來回撥弄玩具，不斷重複同一動作，可紓緩煩躁、焦慮、壓力，重拾專注力，甚至對患「專注力失調及過度活躍症」（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, ADHD）等的兒童有幫助云云，不過就沒有科學定論完全證實，指尖玩具能否有助人們回復良好狀態，成效因人而異。

曾經有美國的大學研究團隊指出，人類對於反覆撥弄物件的慾望一直存在，在未有Fidget Toys之前，不斷旋轉手中的筆，又或者玩弄萬字夾，道理都一樣，無意識卻令人安定下來，細微的重複活動有助提升專注力，但過分需要技巧的就未必一定有益，反而可能太刺激。

設計靈感來自乳癌

世事奇怪，有時物極必反，有時刻意去做偏不成功，不去爭取卻來了東風，就像Pop It。奧拉和丈夫西奧40多年前想出這個玩意，直到丈夫離世都成就不了，如今多得一頭捲尾猴，自己的發明在這麼多年後在世界熱了起來。90多歲的奧拉幾個月前去世，她對Pop It有今天感到高興。其實她當年想到Pop It，靈感來自死於乳癌的姐姐，奧拉夢見遍地乳房，醒來就想到像是把乳頭按下，反過另一面又可按回的概念。

今天，踏入10月，又是每年一度「國際乳癌關注月」，大家玩這遊戲時，順便可提醒身邊女士防範乳癌呢。香港人對奧拉夫婦陌生，在兒童益智玩具界他們可是名人，為一代又一代兒童作出貢獻，除了帶來各種joy，還啟發了很多人的腦袋。

▲ Pop It成為兒童「潮物」，受歡迎背後，和一對以色列夫婦，以及一隻網紅猴子有關。

▲ Pop It成為兒童「潮物」，受歡迎背後，和一對以色列夫婦，以及一隻網紅猴子有關。