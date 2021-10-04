美對華趨務實 京減排展更大決心

「山重水複疑無路，柳暗花明又一村。」中美關係近日難得出現務實一面，美國拜登政府圍堵遏制中國大戰略雖然未變，但其對華「競爭、合作、對抗」政策組成比重似乎有所微調，「合作」變得相對突出一點，使得中美關係整體稍趨實事求是，能夠做的首先做。

中美元首通電 兩國合作創條件

中美元首9月通電話，同意為中美關係向前發展創造條件。美國總統拜登（Joe Biden）其後在聯合國大會表示不求「新冷戰」；美國也放棄引渡孟晚舟，讓軟禁近3年的華為副董事長重獲自由。

此舉拔掉了中美之間一根刺。盡管還有多根刺，美方也可謂朝滿足中方「兩份清單」（糾正錯誤對華政策和言行清單、中方關切重點個案清單）的訴求邁出一步，並做到了此前拜登氣候特使克里（John Kerry）訪華時，中方要求的「為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍」。

氣候變化關乎全人類命運；中美作為最大兩個碳排放國，就此聯手是中美潛在合作最顯而易見，也最迫在眉睫的一個方面。國家主席習近平與拜登通電時談到氣候變化，表明中方積極主動承擔相符自身國情的國際責任。習近平在聯合國大會上宣布，中國不再新建境外煤電項目，並重申力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和目標。

習：中國不再新建境外煤電項目

中美皆有應對氣候變化意願，但策略和側重點素有微妙不同。美國等不少發達國家人均碳排放量遠超中國；發達國也透過進口產品、減少生產，把不少隱含碳排放換轉成發展中國家的排放統計；發達國自工業革命後先排放先富起來，亦應負起歷史責任。因此中方一直主張，應對氣候變化須堅持共同但有區別責任原則。

美國與西方則把焦點放到中國龐大燃煤需求，也對中國碳中和目標比西方晚10年有意見。中方則強調，發達國從工業化到碳達峰，普遍用了一百、兩百年時間，而中國由改革開放到碳達峰，只計劃用50多年；從碳達峰到碳中和，歐盟擬用71年，美國43年，日本37年，而中國給自己定的目標只是30年。

行動勝於言語；中國現在一邊力爭尋求打造公平、有效的國際應對氣候變化體系，另一邊在自身力所能及、力所能控的範疇，也更明顯地行動起來。這除了對外停止援建煤電項目，還對內加強落實「能耗雙控」，努力要本國能源消耗強度、能源消費總量雙雙受控。

眼前，中國遇上的節能減排挑戰不小，但也不失為更好推動經濟綠色轉型、實現可持續發展的機會。

中國其實早有節能政策目標。自「十一五」（2006至2010年）規劃開始，就將單位GDP能耗（能源消費總量與國內生產總值比率）降低，作為約束性指標。「十二五」（2011至2015年）期間提出合理控制能源消費總量。「十三五」（2016至2020年）更將指標細化為全國單位GDP能耗要比2015年下降15%、2020年全國能源消費總量控制在50億噸標準煤以內。「十四五」（2021至2025年）亦定出單位GDP能耗降低13.5%、加快形成能源節約型社會目標。

落實「能耗雙控」 地方執行存落差

中央認為，降低能耗既是為了改善環境、應對氣候變化，亦與地區產業結構、技術能力、發展階段密切相關，是衡量高質量發展的重要指標。

不過，各地方政府執行起來存在落差。尤其是今年上半年經濟從新冠疫情復甦勢頭特別強勁，工廠紛紛擴張產能，導致能源消耗大增。一些地區更把2030年碳達峰目標，理解成現在是「攀高峰」時機，推行高耗能和高排放項目。國家發改委8月發出上半年各地區能耗雙控目標完成情況睛雨表，顯示9省能耗強度不跌反升，能源消費總量控制方面亦有9省呈一級預警。

多地隨後察覺到第四季快要到來，而今年能耗雙控目標仍然遙遠，加上內地電價與煤價之間存在矛盾，電廠因為煤價過高而發電意慾下降，種種因素聯動，結果出現了近日一些地區一刀切「拉閘限電」，要求高能耗工廠停產，增加了經濟放緩壓力，同時影響了民眾日常生活的風波。

限電風波 揭中國仍依賴燃煤發電

限電風波背後折射出，中國發展和經濟增長仍然相當依賴燃煤發電的問題。國家統計局數據顯示，今年上半年GDP有39%，來自耗電需求特別大的第二產業（包括採礦、製造、電力、建築等行業，但未包括交通運輸業）。

國家能源局指出，今年1至8月，全國風力和太陽能發電裝機容量，雖分別按年大增近34%及25%，但仍只有295.3及275.1吉瓦（Gigawatt，相當100萬千瓦）。相比之下，主要靠燃煤的火力發電裝機容量達1,276.1吉瓦，佔全國裝機容量56%。

這也反映了，中國要真正走上生態優先、綠色低碳的發展道路，除了需要改善地方官僚作風、糾正一些對新發展理念的認識偏差，使之更積極謀劃長綫綠色低碳轉型，而非追逐短期效益以外，還須從頂層設計着手，進一步周全和完善新發展布局，讓綠色新經濟深入紮根至所有生產環節，同時協助減輕高能耗產業，以至整個社會民生的低碳轉型陣痛。

舉例說，中國電動車行業近年雖在政策鼓勵下發展迅猛，成為全球最大電動車市場，然而這並未觸及電力仍然主要依靠燃煤得來問題。電動車的普及，至今只是將化石燃料的消耗由汽車本身轉至發電廠，未能有效減低整體排放，反而加劇煤電資源緊張。業內近日則傳出風聲，稱當局考慮以涵蓋多個行業的碳排放交易制度，取代新能源車積分機制。可見，中國綠色改革就要進入深水區，接下來相信會有更多系統性政策出爐。

當然，要成功應對氣候變化，不可能只由中國去完成。中國近日舉動可說已展示了非常大的決心；美國拜登政府對華略趨務實，會否展示更大誠意，率西方國家更大程度負起他們應有的責任，並更積極協助發展中國家綠色轉型？克里有意短期內再次訪華，而11月聯合國氣候大會快要到來，拭目以待。

▲ 中國積極應對氣候變化問題，除了國家主席習近平在聯合國大會上宣布，中國不再新建境外煤電項目外，對內則加強落實「能耗雙控」。（新華社資料圖片）