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Windows 11明登場 62%受訪者稱不認識

行政人員版 2021/10/04

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微軟（Microsoft）將於周二（5日）正式推出新一代Windows 11系統，不過近日有外國網站進行調查，發現普遍用戶對新系統興趣不大，更有62%受訪者表示不知道Windows 11的存在。

外國網

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欄名 : 科技新知

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