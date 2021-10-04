Windows 11明登場 62%受訪者稱不認識 行政人員版 2021/10/04 分享： 微軟（Microsoft）將於周二（5日）正式推出新一代Windows 11系統，不過近日有外國網站進行調查，發現普遍用戶對新系統興趣不大，更有62%受訪者表示不知道Windows 11的存在。 外國網 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 本田進軍衛星業務 6年研發開支3500億 今日 本田進軍衛星業務 6年研發開支3500億 Siri通話電郵指令 更新後部分失效 2021/10/01 Siri通話電郵指令 更新後部分失效 Dropbox新功能 短影片取代文字 2021/10/01 Dropbox新功能 短影片取代文字 Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 2021/09/30 Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 2021/09/30 Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 Microsoft Windows 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 商業 Microsoft