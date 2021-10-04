本田進軍衛星業務 6年研發開支3500億 行政人員版 2021/10/04 分享： 全球衛星發射業務競爭激烈，日本汽車製造商本田（HONDA）早前亦宣布進軍衛星發射業務，計劃在2023年前發射試飛火箭。 據《日經》報道，使用單次火箭的費用高達50億日圓（約3.5億港元）。本田表示，將透 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Windows 11明登場 62%受訪者稱不認識 今日 Windows 11明登場 62%受訪者稱不認識 Siri通話電郵指令 更新後部分失效 2021/10/01 Siri通話電郵指令 更新後部分失效 Dropbox新功能 短影片取代文字 2021/10/01 Dropbox新功能 短影片取代文字 Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 2021/09/30 Pixel 6系列5889元起 料用Tensor處理器 Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 2021/09/30 Bing熱門搜尋關鍵字 原來是「Google」 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 日本 本田 日圓 美元