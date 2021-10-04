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新地信和商場營業額勁升 國慶假旺丁旺財

行政人員版 04:00 2021/10/04

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一連三日國慶假期又撞正第二期電子消費券發放，黛安都買咗好多心頭好。黛安收到公關姊妹報料，兩大集團旗下多個商場，過去幾日嘅人流同營業額都勁升！例如信和集團3大重點商場，包括屯門市廣場、奧海城及荃新天地嘅人流，按年升咗20%，營業額更加多咗1倍！

信和集團資產管理董事蔡碧林話，集團推出嘅「愈買愈狂賞‧即抽即賞大抽獎」極受歡迎，有S+REWARDS會員仲抽到$1萬S現金券，而且唔少人都會用埋食肆收據參加抽獎，帶動商場嘅食肆都做到滿意嘅生意額。

至於新地12大商場，由十一國慶當日已送出買$1,000送$1,000嘅100%回贈，成個10月仲會送過百萬禮券同5,000萬會員積分。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮就話，消費券加長假期令市民嘅消費意慾大增，過去3日嘅人流及營業額亦按年升22%及25%。

雖然假期已過，不過一眾消費券嘅優惠仲未完，好似早前黛安都提過，只要喺信和8大商場以八達通消費滿指定金額，即可換領S現金券或指定商戶現金券。另外，喺指定新地商場以電子貨幣消費指定金額，亦可獲高達$1,500新地商場購物餐飲贈券，優惠詳情可留意各大商場網頁或fb。

本文轉載自《晴報

信和集團3大重點商場嘅人流按年升20%，營業額更勁升1倍。圖為荃新天地。

信和集團資產管理董事蔡碧林

新地12大商場人流及營業額升逾20%。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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