鋁遊家應用嶄新MiC建築法 江夏圍過渡性房屋助基層家庭安居

於2014年成立，來自香港的鋁遊家（AluHouse）是領先的裝配式建築科技公司，主力以自家生產的鋁合金作為建材，發揮鋁合金易於運送、堅固耐用及施工期快的特點，成功獲得多個市場焦點的政府項目合約，未來亦有望成為解決本港住屋問題需求的關鍵之一。

「鋁遊家」與「旅遊家」同音，董事總經理鄺辰道（Eric，上圖）坦言，公司剛成立時是以文化旅遊為主要發展方向，例如在景區建民宿、景點設施等，後來隨着MiC技術漸受重視，公司成為第一批獲屋宇署認可的「組裝合成」建築法（Modular Integrated Construction，簡稱MiC）製造商之一，從一間間屋開始，慢慢升級至一幢幢樓，近期更接連獲得兩個意義重大的工程項目──竹篙灣檢疫中心及現正施工中的江夏圍過渡性房屋項目。

▲ 位於元朗錦田的江夏圍過渡性房屋項目，可提供1,998個單位，是本港歷年來採用MiC技術的最大型建築工程。

全港最大型過渡性房屋

江夏圍項目是因應政府政策而提供的短期過渡性房屋供應，是現時全港最大型的過渡性房屋項目，亦是歷年來採用「組裝合成」建築法的最大型工程，建成後將提供1,998個過渡性房屋單位，為正在輪候公共房屋的基層家庭提供臨時居所。鋁遊家於今年4月獲通知成功中標，以約4個月時間做設計，期間與政府、顧問公司、承建商、安裝團隊，每周均開會討論，事前溝通非常嚴謹。

▲ 鋁遊家憑着MiC方面的豐富經驗及高速的生產能力，成功在極短時間內完成竹篙灣檢疫中心項目。

相較之前的竹篙灣檢疫中心項目，這次江夏圍項目在應用MiC技術方面有所提升。Eric指首先結構上由2層變為4層，層數雖不太多，但今次江廈圍項目由8幢4層建築物組成，每幢有逾150個單位，每幢建築物規模較為大型。「另一主要分別是竹篙灣整個項目都是由預製組件組成，但江廈圍的公共空間及樓梯是現場用混凝土建造基底，再裝嵌上我們預製的組件，因此與現場施工團隊需要緊密溝通及協調。」

採用鋁合金更堅固耐用

由於過渡性房屋為基層家庭而設，單位開則須按照家庭生活方式去設計，有洗手間、廚櫃、冷氣、通風系統等，與一般的住宅單位無異。另外單位創新採用了鋁合金建材用在建築外墻、內飾、甚至櫥櫃等地方，觀感明亮簡潔之餘，亦較一般合成板材更堅固耐用。Eric指出，江廈圍項目第一期約781個單位，正在進行安裝工程，預計11月可完成交付，目標是農曆新年前入伙，他期望新年前可讓首批基層家庭入住，在新屋過一個好年。

▲ 江夏圍過渡性房屋項目由政府資助、博愛醫院負責營運，以及商界參與及支持，別具意義。

▲ 這次鋁遊家團隊汲取了竹篙灣項目的經驗，優化了組件的連接及定位方式，達到更慳時間及更穩固的效果。

對於能夠接連獲得兩個意義重大的工程項目，Eric認為全憑公司四大優勢。「第一是認可資格，我們是首批成為獲得屋宇署認可『MiC』的製造商之一；第二是生產能力，我們在肇慶自設十多萬平方的大型廠房，具備同時生產過千間組合屋的能力，可謂領先市場；第三是我們在香港曾完成不少工程，過往業績讓政府和主承建商更有信心；最後是作為香港公司，擁有香港本地團隊負責前綫銷售及售後服務，可就工程進度提供即時協助。」

▲ 鋁遊家於肇慶自設佔地達十多萬平方的大型廠房，具備同時生產過千間組合屋的能力。

致力改善生活居住環境

作為土生土長的香港人，Eric希望未來進一步發揮MiC建築專長回饋社會，例如支援公共房屋及行人天橋等建築項目，改善港人的居住環境。他透露正在進行混凝土結構MiC技術的研究，並在籌建多個項目，例如學生宿舍、政府辦公大樓、酒店、學校等。至於預製行人天橋則是前年開始發展的新業務，是在廠房做好一段段的鋁合金行人天橋組件，然後運到現場進行組裝，一來建造成本較低，二來施工時間更短，減少對道路使用者的影響，現在於大灣區內的珠海、肇慶、佛山等城市都有不少相關項目。

▲ 鋁遊家在內地多個文旅景區承建度假屋及民宿酒店等，圖為雲南白馬山民宿項目。

▲ 預製鋁合金行人天橋是鋁遊家近年致力開發的新業務，建造成本及施工時間均可大大減少。

「我們作為香港公司，整個團隊都熱衷參與這類具社會意義的項目，以幫助有需要的社群。」Eric表示其願景，是將技術及產品回饋香港這個「家」，例如在接下來加快建造公共房屋的過程中，透過MiC這項技術縮短工程進度，協助基層家庭更快實現「上樓」目標。

▲ 鄺辰道（Eric）的願景是將MiC技術及產品回饋香港這個家，協助有需要的社群安居樂業。

鋁遊家簡介

來自香港的鋁遊家（AluHouse）於2014年成立，是全球領先的組裝合成建築科技公司，主營高層裝配式建築系統及低層鋁合金組合房屋的研發、設計、製造和海內外銷售。鋁遊家首創鋁合金建築專利技術，將鋁合金材料與建築學創新融合，秉持「模組化、標準化、環保、美觀」的設計理念，為用戶提供具競爭力、安全可信賴的新一代裝配式建築解決方案。時至今日，鋁遊家業務已覆蓋文旅度假房屋、民宿酒店、醫院、學校、保障性住房、學生宿舍、長者公寓、現場辦公室、商業街區等領域。

鋁遊家網站：www.aluhouse.com

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