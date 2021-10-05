十一長假的預估出行數據，大概是已回到前年的八成。不少城中朋友，還會把這七天假期作為回鄉的機會，因為年初過年時好多人響應留城號召，沒回過老家。

出遊人多、交易多，就會有旅遊陷阱，據之前網友總結，最需提防的景點，包括甚麼古鎮，其次是網紅小清新街區。前者近乎黑名單的有鳳凰古鎮，收高入鎮費，入到去後卻人逼人，賣近似的廉價紀念品。後者包括鼓浪嶼，跟往日寧靜的環境截然不同。另一種是低入場費或免費的自然風景區，但入園後，卻要付天價的索道交通費，隨時去到二百元。不坐？自己爬上山行半天。去到最新的一個網紅沙漠景點，西北的所謂火星基地，竟然發現路面及地貌因旅遊自駕車過多，竟然連「火星」道路表面都地陷。所以免得過，還是錯峰出行。

而提到出遊，全中國知名的一個景點，九月底終於全部重開，相信也會惹來新一輪旅遊熱，那就是二○一七年八月因地震而局部封閉維修的四川九寨溝，而且還開闢了一些新景區，主要是把原有的較零散的再修建後包裝，串連成更成熟的綫路。

現在於中國內地旅行，有一個新趨勢和規則，就是去大部分有出入規管的地方，都要掃碼登記。譬如簡單去博物館，要在門口掃碼，預約即時進入。至於重開的九寨溝也一樣，每天限設三萬個名額，申請後給通行碼，才可以在選擇的一天進園。

看規劃，九寨溝似乎要大幅追回旅遊經濟，多家暫封時的一級酒店未能營業（包括最新開的麗思卡爾在中國首家隱世店，以至萬豪等等）。之後，還會開通成蘭鐵路，成都直接坐兩小時火車到達，比起以前入寨真快速和舒服多了。