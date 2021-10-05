周五，約了Bonnie吃晚飯。我早到了尖沙咀，致電她：「我到了，你在哪裏？」她支吾以對：「有……些事……處理中，待會兒見。」便掛了綫，古古惑惑的，應該又在購物。

良久，她拿着一大袋戰利品前來，從商舖紙袋的質素看來，裏面的產品一定不便宜，我問：「第二輪的消費券，你第一天就用光了嗎？」她笑說：「剛剛清袋。」我問：「又是買護膚品嗎？」

她驚訝說道：「你真聰明。」我提醒她：「我不否認某些護膚品有其特別功效，可是，若你不解決自己的飲食問題，就算花幾萬元塗產品，也幫不上。」

她為自己辯護：「你說要多飲水，我已經努力改善，每天差不多有六大杯。蔬菜分量也多加了。」

我稱讚她：「好的開始，可是，還有一點可以做得更好的，就是你減少糖份的攝取，皮膚會更加緊致幼滑啊！」她瞪大眼睛：「真的麼？怎麼你現在才告訴我。」我說：「你連吃自助餐也要選甜品自助餐，你怎可以不吃精製糖呢？」她辯稱：「為了我的肌膚，我願意戒甜。但，甜食跟皮膚有甚麼關係？」

我告訴她：「加工糖份，會與皮膚所需要的蛋白質結合，而這些蛋白質，就是令皮膚緊致的重要元素。至於天然在蔬果中的糖份，則是例外，而且蔬果中的抗氧化營養素，對皮膚也舉足輕重。」

她堅定地說：「好！吃畢瑰麗酒店那個甜品下午茶後，我會盡力減糖！」我盯着她，她用渴望的眼神望着我：「那個自助餐很難得可以吃到的，是我早在兩個月前預訂的。」