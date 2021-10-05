魷魚遊戲vs豬友遊戲

航空公司最棹忌是自己品牌令人聯想到死亡。幾年前，馬來西亞航空在連續兩單致命航空災難後，被馬來西亞政府收購，一個月後他們竟推出名為「My Ultimate Bucket List」（我臨死前最想做的事），叫網民玩遊戲、贏機票，用五百字寫下臨死前最想在哪兒做甚麼事，意謂馬航可令你夢想成真。看完，禁不住即刻講句「大吉利市咩！」而馬航成功地把自己的品牌跟「臨死前」、「就嚟死」和「死亡」連結在人們的腦海裏。

但人類總是不停犯同樣錯誤。上星期，香港竟有航空公司在社交網站上載一幅圖，那是借用現時Netflix最火紅的《魷魚遊戲》內的一個遊戲：參賽者必須用針把印在韓式糖餅上的圖案完整地挑出來，若破壞了那個圖案，那個參賽者就會被淘汰，兼且會被殺死！看過《魷魚遊戲》的人都會知，這個韓式糖餅只會令人聯想到劇情裏所象徵的死亡、廝殺、恐怖等影像。而航空公司上載的那幅圖，就是這個韓式糖餅，餅上印着該航空的飛機，然後有一枝針，意思明顯是指《魷魚遊戲》那個挑錯就要死的糖餅遊戲。唔係嘛？！人家搭飛機最棹忌的就是聯想到死亡，現在航空公司竟主動地引導網民去把自己品牌跟「有被殺死的可能」的遊戲情節互相連結，簡直笨到一個點。況且，那個印在糖餅上的圖案，會被參賽者挑破，一間航空公司，是不會想別人覺得一挑即爛、又或挑到斷了隻翼或崩了條尾的。

替航空公司想出這條橋的人，或許自己是該遊戲節目的超級粉絲，又或以為趁劇集現時大熱乘機借勢製造話題，但航空公司是最不能抽這個水的，把死亡、易斷、逃難等想像跟自己品牌掛鈎，是錯的引用、錯的連結、錯的聯想，效果是陷自己公司於不義。《魷魚遊戲》在熒光幕上演之際，現實世界也不停地上演着「豬隊友遊戲」。