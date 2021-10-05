香港挪亞方舟推出「翱·飛行」活動 模擬機艙學習航空知識 副刊版 2021/10/05 分享： Staycation日趨多元化，香港挪亞方舟於即日至10月至31日期間（逢星期六、日及公眾假期）舉行「翱．飛行」活動，不單讓小朋友變身型格小機師，更可在專業機師親身指導下，全方位學習不同航空領域的知識 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 今日 愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界 2021/10/02 萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 2021/10/01 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 2021/10/01 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 70年代舊商場翻生 2021/10/01 70年代舊商場翻生 馬灣 挪亞方舟 Staycation 酒店 航空 機師 親子活動