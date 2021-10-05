香港挪亞方舟推出「翱·飛行」活動 模擬機艙學習航空知識

Staycation日趨多元化，香港挪亞方舟於即日至10月至31日期間（逢星期六、日及公眾假期）舉行「翱．飛行」活動，不單讓小朋友變身型格小機師，更可在專業機師親身指導下，全方位學習不同航空領域的知識

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