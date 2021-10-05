活着感受咖啡香 煩事莫記心頭上

昨天談近期一款兒童潮物的文章，提到一種Capuchin猴子捲尾猴，那就一定要寫今天的文章，談談和Capuchin有關、亦和很多香港人生活有關的另一樣東西。話說那種捲尾猴，為何叫做Capuchin？因為頭頂上有一撮黑色錐狀毛髮，頗像意大利卡普遣修士（Capuchin friars）的頭形，而猴子有白色毛圍着脖子，看起來亦像修士袍上的兜帽造形，因此被命名Capuchin。

Capuchin friars原名Order of Friars Minor Capuchin，是方濟會（Franciscan Order）中一個分支，16世紀在意大利出現，因在窮人中的傳教工作聞名，本身亦遵循回歸創始人的艱苦生活，奉行簡樸。一般人對Capuchin修士不大熟悉，亦不知道他們原來和我們的日常有一點關係。Capuchin修士的服飾挺特別，簡單棕褐色長袍，有長長尖尖的兜帽（hood），不戴的時候垂在背後，這種獨特的兜帽，意大利文是Cappuccio，修會名字Capuchin亦由此而來。

另外，當一種混合了牛奶、加上浮面尖尖奶泡的意式咖啡面世時，由於顏色與Capuchin修士袍的顏色，即棕褐色相似，於是這款加奶及奶泡的咖啡，有了一個美麗且好聽的名字--Cappuccino，有人譯作卡布奇諾。

相信各位對這款咖啡並不陌生，但它的前世並非如此簡單，亦牽涉宗教對抗。意大利文中，Cappuccino在上世紀30年代被用來指咖啡，有講法指未開始用Cappuccino這個詞之前，德文已經有一個詞叫Kapuziner，指一種類似的咖啡，Kapuziner意思就是Capuchin。意大利的Cappuccino關德國人甚麼事呢？貼切一點說是奧地利人，當中有個傳說。

2003年，教宗若望保祿二世將一位17世紀意大利籍修士封為聖人，他名叫德阿維亞諾（Marco d'Aviano），教廷承認這位修士的神迹，包括治癒一位臥床13年的修女。德阿維亞諾在民族歷史上還有另一大貢獻，相傳在17世紀40年代，他成為了Capuchin修士。1683年，一支龐大的鄂圖曼土耳其（Ottoman Turk）軍隊向奧地利維也納進發準備一戰，教皇派德阿維亞諾團結人數處弱勢的基督徒軍隊，據稱在阿維亞諾帶領祈禱後，奧地利等歐洲聯軍最終獲勝。

土耳其入侵不果 咖啡卻征服歐洲

傳說中，當信奉伊斯蘭教的土耳其人逃跑時，留下一袋袋咖啡豆，基督徒們發現這些咖啡太苦了，於是用蜂蜜和奶油混和來喝，就是今天Cappuccino的前身。德阿維亞諾被認為成功阻止了伊斯蘭教徒對歐洲的入侵，並間接為世界帶來了Cappuccino。

歐洲第一間咖啡館，據說是在維也納出現的，當時土耳其人已經有飲咖啡習慣，歐洲人跟風。土耳其人雖未能征服歐洲，但咖啡卻慢慢征服了歐洲，咖啡館如雨後春筍，遍布各地。到19世紀及20世紀初，維也納作為奧匈帝國首都，咖啡文化濃厚，出入咖啡館名人很多，列寧、希特拉、佛洛伊德……咖啡館見證時代，聯合國教科文組織將維也納咖啡館文化（請【按此】奧地利咖啡館文化」視頻），列入了世界非物質文化遺產。

維也納出現咖啡館後，不是立即有咖啡Kapuziner，到1790年有人記錄了一種Capuzinerkaffee的咖啡煮法，先煮沸咖啡，加入奶油、糖和香料再煮，然後倒入蛋白和蛋黃攪拌。今天香港cafe愈開愈多，不知有無人可試煮Capuzinerkaffee，好像有些噱頭，但不知有幾多客會受？19世紀末，維也納有了Kapuziner，但並非Capuzinerkaffee，僅是指加了一點奶油、糖的咖啡，和今天Cappuccino有牛奶又有奶泡浮面有所不同。現代的Cappuccino，是20世紀Espresso（濃縮咖啡）製作機器、加熱和打奶泡裝置出現後的產物，奧地利人的Kapuziner，並非今天我們認識的Cappuccino。

奧地利人也許先用了意大利人祖先Capuchin一詞，化作德文用於咖啡名字，只有約100年歷史的Cappuccino是後來者，但Cappuccino確是源自意大利的咖啡，毋庸置疑。

每人有自己的咖啡世界，正是活着感受咖啡香，煩事莫記心頭上。咖啡弄醒沉睡的細胞，想在早晨注入咖啡因，花式很多：Espresso、Cappuccino、Latte……Espresso同樣來自意大利文，意思是「壓出來的」，解釋了此種咖啡的製作方法。大家也許知道，Espresso是其他意式咖啡的base，Espresso＋牛奶＋奶泡，不同咖啡分別在於Espresso、奶及泡分量不同。有一種說法，意大利人只在早餐喝Cappuccino，因為早餐需要奶，早上11時後意大利人只會點Espresso。至於維也納那些幾百年歷史的coffee houses，帳單上收的只是咖啡錢，賣的卻是古老氣息、文化氛圍。

我最喜歡Espresso，因為back to basic，就像Capuchin修士，追求simplicity，簡單就是美吧。不過修士的生活很刻苦，是否美就視乎心境了，能夠每天感受咖啡飄香而來，品味慢活，於我已是前世修來。