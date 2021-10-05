把握前海機遇 需破格思維

《施政報告》明日便公布，我認為除了本地經濟、民生發展之外，如何充分把握前海的發展機遇更是重中之重。

中央早前推出《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（《橫琴方案》）和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（《前海方案》），加速香港和澳門融入大灣區發展的方向，近日見到不少積極回應。政府鋪天蓋地的宣傳，加上去年《施政報告》提出的「大灣區青年就業計劃」，以津貼期最長18個月、每月不低於18,000港元的薪金鼓勵本地年輕人到大灣區就業，可惜成效並不顯著。

恰巧我見到兩則新聞，相信可以啟發大家思考。

銀彈鼓勵青年灣區就業 成效不彰

1）為何青年對大灣區工作缺乏興趣

根據本地智庫MWYO青年辦公室對香港年輕人到大灣區就業的調查，發現逾8成受訪者對港府的「大灣區青年就業計劃」不感興趣；對比2019年和2021年的數據，香港年輕人對大灣區就業的意慾大致維持不變，有興趣的人仍不足兩成。

不少受訪者指，到內地工作「除非是高幾倍薪金才會考慮」，不過「更高的薪金或會構成另一種壓力」，因為同工不同酬會受內地同事排斥，僱主亦會有更高要求，而18個月計劃結束後，如選擇回流，香港公司可能不承認內地相關經驗，但在內地繼續工作，又未必找到月薪不低於18,000港元的工作；另一方面，調查發現青年對大灣區就業沒有興趣的原因，也和內地的資訊自由（47%）和生活質素（30%）相關。原來政府銀彈政策不奏效，皆因未有對症下藥。

2）橫琴不用「翻牆」可上Facebook 和IG

不少人都知道，在內地要上某些網站只能「翻牆」，但澳門行政長官賀一誠近日表示，橫琴粵澳深度合作區毋須「翻牆」，包括Facebook及Instagram都可以使用，正常網上交流不會受限制，方便科研人員作資料搜集，有助合作區科研發展。

澳突破常規 橫琴上網毋須翻牆

重點是，澳門當局看到窒礙交流的黑點，因此力圖突破常規。我相信，此措施一旦落實，橫琴便會一躍成為一個超級特區，享有內地其他地方沒有的方便，也更利於與國際接軌。

《前海方案》把前海合作區的面積由約15平方公里擴展到逾120平方公里，把蛇口、北面的寶安中心區及機場等區域也納入範圍，相當於港島和九龍面積的總和，香港的發展空間大幅擴大，可見中央對香港的支持。既然澳門可以大膽促使橫琴有上外國社交媒體的自由，香港政府更不能墨守成規，必須要有破格思維，否則恐怕空有政策，實際卻繼續原地踏步。

前海設超級特區 港青參與構建

日前財政司司長陳茂波在解讀《前海方案》時，指它「側重深港協同發展，以制度創新為核心，推動跨境的規則銜接、機制對接，豐富協同發展的模式。」不過，說到底發展的核心是人，如果能得到熟悉兩文三語和擁有國際視野的香港年輕一代支持，相信協同效應更能彰顯。

一方水土養一方人，移植植物尚且不易，更何況內地和香港無論制度、文化甚至語言也不一，融合自然困難重重。記得年前網絡遊戲「Minecraft」和以無人島移居計劃為主題的「動物森友會」系列大受年輕一代歡迎，其中因素不就是玩家可以締造自己的理想家園？因此我大膽建議，在前海合作區內設立實驗性的示範區域，類似一個超級特區，讓香港年輕人集思廣益，透過例如比賽形式，徵集他們對理想生活的構思，並從中揀選合適方案，讓居民在資訊流通、城市規劃、土地運用、制度規章等享有更大的自主和參與空間，預期該超級特區會以香港目前模式為藍本，並加以完善。

其實這想法並非天馬行空，無論香港、內地以至全球多地，近年都積極拓展智慧城市，因為這是保持地方活力和競爭力的有效方法；而智慧城市的重點，就是以人為本、從下而上推動社會發展。近日《世界經濟自由度2021年度報告》再次把香港評為全球最自由的經濟體，要複製如香港般廣受國際認可的範例，在中央的大力支持下，無形中已擁有天時地利，唯獨「人和」略嫌不足。

為凝聚民心，香港政府必須以破格思維，從整體出發和中央謀劃，而非單靠個別政策，這是我對《施政報告》的期望。畢竟「體察民情，順應民心」從來都是施政的基本步，

惟有官民步伐一致，守護同一願景，前海將來才有望躋身國際社會，成就另一個如香港般的傳奇。

▲ 《前海方案》把前海合作區的面積由約15平方公里擴展到逾120平方公里，香港的發展空間大幅擴大。（中新社資料圖片）