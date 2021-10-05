推動應用教育 提升港人才競爭力

香港現已步入工業4.0的時代，各類型的人才需求正不斷增加。雖然每年都有3萬多大學生畢業，但真正投身工業的人數並不多。最近瑞士洛桑國際管理學院《2020年世界人才排名》顯示，香港人才排名已跌至第14位，而比鄰的新加坡則急起直追，晉身頭十，名列第9位；香港在亞洲第二，已明顯滯後，顯示所培訓的人才已趕不上時代轉型的需要。我認為政府應大力推行應用教育，而且更須加強學界與業界之間的聯繫，本港人才方能保持競爭力。

工業人才難僱 兩大主因

就工業而言，現時最缺乏人才的工種包括工程、產品設計、電腦科技和人工智能等範疇。人才難僱有兩大主因：第一，院校培育的人才數目不足；第二，市場需求持續增加。過往港企偏向北上聘請國內工程師，但現時國內人才亦相當短缺，若無法在國內覓得合適人才，自然要回港尋找。雖然香港的大學每年都培養了不少電子工程、機械工程和電腦科技等學生，但並非每個畢業生都選擇工業製造業或創科行業作未來發展；加上在工業4.0時代瞬息萬變，院校提供的課程內容往往跟不上時代需要，要調節亦需要頗長時間，並非一時三刻就做到。

如果政府能一早提供應用教育，學生於中學階段時期已開始培育他們的興趣，同學畢業便能投身業界，自然有助業界解決人才不足的問題。

目前中學教育在應用學習所花的時間佔比，已比以前有所增加。不過對於應用教育，社會上仍有些人持負面觀感，認為應用教育與正規教育相比，仍有少許距離，但情況亦正在改善當中。以廚師為例，10多年前或許並非一個十分高尚的職業，但現時經常在電視機前露面的幾位名廚，皆是從職訓局畢業，而且受人尊敬，可見普遍社會對應用教育的觀感正逐步改變。我希望政府及教育界加快步伐，大力推廣應用教育，及早發掘學生的興趣，好讓他們能夠發揮所長，不致長期在不合適的領域中浪費光陰。

院校業界緊密合作 培訓人才關鍵

要培訓良好的人才，院校與業界的緊密合作是非常重要。2020年，工業總會便與城大合作開展暑期實習計劃，反應非常踴躍。同學在大學本科一、二年級開始接觸工業，到暑假時選擇到機構做暑期工，甚至畢業論文亦可與實習公司一起共同設計項目。成績優異的話，同學畢業後投身原來實習公司，受聘機會大增。

這種情況絕非單一例子，近年學界與業界的聯繫已比以前緊密，僱主亦非常願意在同學的實習當中給予適當指導。不過，政府的支援同樣重要，團結香港基金最近建議政府撥款提升業界參與，好讓職學計劃普及化，這點本人非常贊成。政府撥款鼓勵企業參與，不論大小，一來可降低企業培訓成本，二來亦能讓更多同學因此受惠，可謂對公司服務、同學投身業界，甚至對香港整體發展皆是百利而無一害。

近年業界已不斷向相關當局作出反映，冀參與大專院校的培訓，以提供合適人才，提升本港經濟競爭力。現時職訓局轄下有很多訓練委員會，皆會諮詢業界需要，從而開辦切合時宜的相關課程。我認為這類商校合作是非常重要的，而且應不斷大力拓展。只有持續合作、互相溝通，增進彼此了解，學界才會明白未來職業的發展導向，以迎合業界乃至社會的真正所需。

灣區與香港 不同分工有機遇

在國家「十四五」規劃當中，香港被定位為國際創科中心和空運樞紐。有別於倫敦和紐約等外地一綫城市，香港背靠祖國、面向世界，能比其他地方發揮更多優勢。

由於與深圳比鄰，港企在珠三角大灣區設廠，而科技、物流、會計之類的工作則在港處理，已是大勢所趨；基地留在香港，生產留在內地，兩地發展可謂同樣機遇處處。

現時工業界有4大範疇適合發展：第一是電子半導體，第二是生物科技，第三是環保回收業，第四是食品製造業。各行各業所需的人才皆不一樣，例如食品製造業需要專業人員測試、安檢、控制生產流程；環保回收業則需要人員懂得環境和垃圾處理；至於從事電子及生物科技行業，更需要高端的科技人才。而且有些人才是難以取替，例如環保回收不能向外輸出垃圾，一定要靠本地人才作出技術支援；至於香港作為國際空運中心，航空業更渴求高端技術人員，例如需要人員進行飛機維修、保養電腦系統、對物流作出支援等。

我羅列這些工種，是想說明這些行業未必一定需要學術型人才，這類實務型工作其實很適合修讀應用課程的畢業生從事。他們完成課程後，掌握了實際知識，了解行業的發展趨勢，從而作出適合自己的選擇。若他們日後想進修，可繼續修讀應用學位，拓闊視野；即使想工作，亦可直接投身機構，服務社會。大灣區機遇處處，中港兩地各有所長，無分彼此，同學只要認清目標，發揮所長，何愁沒有出路呢？

總括而言，我認為社會不應再過於偏重傳統教育，應用教育也大有可為，各人應就自己所長作出合適抉擇，學識偏重於實用層面並不等如毫無價值，更不是低人一等。面向工業4.0的時代，很多行業正經歷時代轉型，工字不出頭的年代早已成過去，只要應用教育與現行社會適時接軌，同學在應用教育所學到知識，同樣能夠為社會作出貢獻。

▲ 香港背靠祖國、面向世界，能比其他地方發揮更多優勢；基地留在香港，生產留在內地，兩地發展可謂同樣機遇處處。（資料圖片）