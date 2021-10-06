愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 副刊版 2021/10/06 分享： 在大家心目中Market Place可能只是一家超市，不過即將於愉景灣開幕的Market Place卻以全新面貌登場，由超市變身為一間生活百貨店，不但引入全球首間IKEA Close to You家品 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港挪亞方舟推出「翱·飛行」活動 模擬機艙學習航空知識 2021/10/05 香港挪亞方舟推出「翱·飛行」活動 模擬機艙學習航空知識 萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界 2021/10/02 萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 2021/10/01 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 2021/10/01 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 70年代舊商場翻生 2021/10/01 70年代舊商場翻生 零售 品牌 美食 食品 家居 食譜 超市 咖啡 家品 麵包