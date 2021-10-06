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愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店

副刊版 2021/10/06

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在大家心目中Market Place可能只是一家超市，不過即將於愉景灣開幕的Market Place卻以全新面貌登場，由超市變身為一間生活百貨店，不但引入全球首間IKEA Close to You家品

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欄名 : 本地遊

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