《長津湖》果然走勢凌厲，假期開始三天就收超過十億元（人民幣，下同），預計票房已調整為四十億元。電影都是政策市，既要重整電影市道兼政治宣傳，這戲來得正合時。

流行所及，自然也帶起不少韓戰的話題與記憶，結合到當前國際政治爭鬥，也有着強化新一代民族激情的效果，因為「抗美援朝」這敘事，拿到現在剛好合用。

另一樣是令丹東這邊境城市忽然也熱門起來，那是當年中國軍隊開往前綫的通道，過了鴨綠江，因要強調是志願軍，連解放軍徽都得拉掉。

一直好奇邊境之旅的文化混搭及多次南北跨境，試想下，西南面雲南瑞麗和緬甸，傣族文化；又或者新疆和中亞接壤。東北而言，有兩處必須駐足，一個是接蒙古的滿州里，西伯利亞鐵路途經，看到中俄關係。另一個較有故事的邊境城市，自然是丹東。和平日子走在街上，大多數人都忘了那場戰爭，除了細心去看那鴨綠江斷橋。一九○九年的鐵橋建築，灰鋼鐵骨格非常美麗，韓戰期間，美軍曾炸斷一截，現留作舊迹，還能看到當年的炮火彈孔。

韓戰這場在國內一般被光榮化的戰爭，多年來催生出很多神劇，上一輩的觀眾都應記得《上甘嶺》、《英雄兒女》、《奇襲》等作品（相比中越戰爭就較少作品流傳，不過也有《高山下的花環》這被譽為寫人而言至今最佳的國產戰爭片）。在此背景下，會發現丹東另一個新經濟，原來是做影視基地，有個大梨樹影視基地，協助不少戰爭片的拍攝，當然也成了旅遊點。

三年前，不知吹甚麼怪風，傳言北韓也要改革開放，吸引大批投資者與熱情到丹東炒樓，其時把丹東比喻為剛改革開放的深圳，遍地機會咁話。