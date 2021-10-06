  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

韓戰與丹東

副刊版 2021/10/06

分享：

《長津湖》果然走勢凌厲，假期開始三天就收超過十億元（人民幣，下同），預計票房已調整為四十億元。電影都是政策市，既要重整電影市道兼政治宣傳，這戲來得正合時。

流行所及，自然也帶起不少韓戰的話題與記憶，結合到當前國際政治爭鬥，也有着強化新一代民族激情的效果，因為「抗美援朝」這敘事，拿到現在剛好合用。

另一樣是令丹東這邊境城市忽然也熱門起來，那是當年中國軍隊開往前綫的通道，過了鴨綠江，因要強調是志願軍，連解放軍徽都得拉掉。

一直好奇邊境之旅的文化混搭及多次南北跨境，試想下，西南面雲南瑞麗和緬甸，傣族文化；又或者新疆和中亞接壤。東北而言，有兩處必須駐足，一個是接蒙古的滿州里，西伯利亞鐵路途經，看到中俄關係。另一個較有故事的邊境城市，自然是丹東。和平日子走在街上，大多數人都忘了那場戰爭，除了細心去看那鴨綠江斷橋。一九○九年的鐵橋建築，灰鋼鐵骨格非常美麗，韓戰期間，美軍曾炸斷一截，現留作舊迹，還能看到當年的炮火彈孔。

韓戰這場在國內一般被光榮化的戰爭，多年來催生出很多神劇，上一輩的觀眾都應記得《上甘嶺》、《英雄兒女》、《奇襲》等作品（相比中越戰爭就較少作品流傳，不過也有《高山下的花環》這被譽為寫人而言至今最佳的國產戰爭片）。在此背景下，會發現丹東另一個新經濟，原來是做影視基地，有個大梨樹影視基地，協助不少戰爭片的拍攝，當然也成了旅遊點。

三年前，不知吹甚麼怪風，傳言北韓也要改革開放，吸引大批投資者與熱情到丹東炒樓，其時把丹東比喻為剛改革開放的深圳，遍地機會咁話。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

出旅新常態
2021/10/05
出旅新常態
劇本殺流行
2021/10/04
劇本殺流行
章子怡執導
2021/09/29
章子怡執導
通州名媛
2021/09/28
通州名媛
通利福尼亞
2021/09/27
通利福尼亞
中國 政治 電影 李照興 北韓 緬甸 中俄關係 戰爭片 人民幣 新經濟

上一篇文章

關心你的人

下一篇文章

迪拜世博會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？