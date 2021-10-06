Netflix驚悚韓劇《魷魚遊戲》甫上架即瘋魔全球成為熱話，內有不少金句對白，劇中有幕是韓美女在玩玻璃橋遊戲時，明知自己橫豎要死，把那個原本曾答應會跟她一起、但在拔河遊戲就把她拋棄的男人德秀，抱緊不放齊墮玻璃橋，名副其實要跟那個曾背叛她的人「攬住死」，然後，她說了句：「女人受到蔑視，怒火比地獄之火更可怕。」那是出自英國劇作家William Congreve劇目《The Mourning Bride》內的一句：「Hell hath no fury like a woman scorned」。

激怒女性的後果，近年有不少公關危機都示範過，十之有九無好結果，例如：

一、資生堂（二○一六）：當年廣告女星小松菜奈飾演一位二十五歲的OL，兩位友人為她慶祝生日，但小松表示，此乃unhappy birthday，因為已年屆二十五，然後旁邊二友還說出「過了二十五歲就不是女人」、「沒有人會再來寵你可愛了！」、「你再已沒有吸引人的魅力了！」看完廣告的網民質問：「是要跟所有女性作對嗎？」

二、京東美妝（二○二○）：「不塗口紅的你，與男人有甚麼分別？」這簡直是找死的一句，不信的男士，可找個女士實驗一下，對她說：「阿（Mary），我發現你唔搽唇膏，個樣十足十成個男人咁喎！」後果自負。

三、Burger King（二○二一）：三八國際婦女節當日出了個帖文，標題是：「Women belong in the kitchen」（女人是屬於廚房的），雖然構思是想帶出英國飲食業，只有兩成廚師是女性的性別不平衡現象，但在當今這個年代講出這樣性別定型的一句，諗都諗到，外界唔鬧爆至奇。

研究公關危機和社會生態多年，不見得女性特別小氣，但女性比男性較願意表達正負情緒，以及較願意參與互助群組活動（實體和虛擬）。故當有一群女性感到受冒犯時，在網上那種怒火情感和凝聚力量，是可以非常強大的。品牌輕率地說出上述蔑視女性的說話，屬唔知碇兼找死之舉，若以此手法就想賺到女人錢，天方夜譚。