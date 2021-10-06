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莫非甩骹？

副刊版 2021/10/06

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人體構造奇妙，骨架結構既堅硬可提供支撑作用，又可在骨連接關節處能產生運動。骨關節每天動作數百至千，按道理過程應順滑無阻，但人到中年卻時有咯咯作響，莫非關節甩骹？

甩骹者關節開合動作受阻，但若果關節活動幅度大致正常，惟動作中反覆作響，其成因實非甩骹，產生因由可由關節面受損，或相鄰軟組織摩擦所造成。

在日常坐立或步行動作中，時有所感髖處活動作響，好不自然，髖響每每隨動作重複發作。髖響來源主要有二：其一為關節內，其二為關節外鄰近組織問題所致。若銀髮族自覺髖活動不利，關節響聲漸起，動作僵硬情況早上尤甚，熱身運動後改善，若作西醫檢查，大多可從X光檢查發現關節腔收窄、骨邊緣增生變形等退化改變。關節面退化變形，動作不暢，是故碰撞或摩擦產生聲響。

若不幸運動創傷或跌仆後發作關節作響，並見活動幅度受限者，理應作西醫骨科檢查，以排除關節軟骨撕裂。若不予理會，後果可加快軟骨損耗及退化進度。

若無明顯受傷史，及活動幅度正常者，髖響成因可由鄰近的僵硬肌腱軟組織，在活動時摩擦骨突出處產生。非關節因素的產生髖響特點是響聲可重複性，隨特定方向動作可不斷重新產生，並自覺皮膚下有滑動感。可產生髖響的肌肉包括股直肌、髂腰肌、髂脛束及闊筋膜張肌。

針對不同肌腱來源的髖響作拉筋運動，以鬆弛緊張的肌腱拉力，並訓練對側的拮抗肌群，以改善關節功能位置，可減緩肌腱滑動摩擦作響的情況。

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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