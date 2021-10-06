網戀騙案年輕化 堅守底綫增警覺

本港今年首7個月的投資騙案大增，當中47%屬網上情緣騙案，而受害人不只長者，還包括對科技嫻熟的青少年，再次印證了「蹺唔怕舊，最緊要受」的套路。在網絡年代，不少人沉迷於虛擬空間，過分相信網友，結果墮入騙局，大家須提高警覺，勿聽信網友的花言巧語。

警方表示，首7個月接獲725宗投資騙案，不但比去年同期急增2.6倍，更遠超去年全年510宗，而被騙金額25.2億元，也較去年同期大增18.6倍。在眾多投資騙案中，網戀佔了47%，金額涉及1.8億元，受害人年齡介乎17至70歲。當中有23歲女鋼琴導師，被游說投資貴價金屬，在4個月內被騙去907萬元。

青年沉迷社媒 更易輕信網友

無獨有偶，美國聯邦調查局（FBI）公布首7個月網戀騙案逾1,800宗，損失多達1.33億美元。美國反詐騙網站Social Catfish的研究發現，在2017至20年間，21歲以下青少年被網騙的人數增幅達156%，長者僅上升112%。

騙徒向來主要選擇向長者埋手，因他們有較多資產，而且大多獨處，疫下封城更感孤單寂寞，透過社交媒體向他們搭訕，而騙徒大多是合格聆聽者，在摸清受害人的心理弱點後，不斷說他們最愛聽的說話，並花言巧語宣稱即使未曾見面已深愛對方，再透露自己是從事虛擬貨幣買賣的專家，誘騙對方投資。

當下青少年都接受高等教育，而且對科技嫻熟，卻被在社媒設立虛假個人資料的騙徒訛騙，令人感到費解。有研究指，受過高等教育人士更易被騙，因為他們自小活在網絡世界中，對在Facebook、Instagram、TikTok等社交媒體上認識的，素未謀面網友所分享的內容都信以為真。在疫下搵工難，騙徒在網上介紹虛假筍工、盜用他人照片再營造陷入愛河的網戀，自然輕易令年輕人上鈎。

拒絕借錢投資 防墮騙徒圈套

美國中佛羅里達大學資訊科技系副校長Matthew Hall忠告學生，社交媒體和交友網站雖帶來很多有趣新事物，但一切以安全為上，切勿相信任何網友，也不應分享個人資料，時刻保持警覺。FBI也向國民提出一些忠告，以防墮進網戀騙案（見表）。

事實上，本港警方定期公布騙案的最新數字，並在網站設有專頁，講解甚麼是網上情緣騙案、行騙手法以及如何預防被騙的建議。可是，不少市民對新聞時事並不關心，上網只顧打機，或瀏覽社媒或交友網站結交新朋友，結果網戀騙案不斷重複又重複。

市民在網上結交新朋友是好事，但須堅守底綫，君子之交淡如水，一旦對方提出不合理的要求，如開口借錢、勸你投資，甚至要求拍裸照，都應斷然拒絕，才能自保，不會墮進騙徒的圈套。

▲ 網上情緣騙案受害人不只長者，還包括對科技嫻熟的青少年，再次印證了「蹺唔怕舊，最緊要受」的套路。（資料圖片）