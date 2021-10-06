從登記消費劵 論無現金社會難推行

早前大批長者在消費劵查詢中心跟進不能領取電子消費劵，政府表示有近60萬份申請因不符資格被拒，或因資料有誤未獲處理，對於這點我感到奇怪，為何有這麼多申請有問題不及早處理？申請人要等到派錢時收不到才知道，當然會大罵政府。

那個表格其實不難填，我有幫幾位長者，以及不在港但符合資格的人士申請，全部都拿到錢。今次政府設置了不少收集站，但只是收集，要等到把資料輸入時才有人核對，這時才會發覺有不少表格的資料不齊全，再發出短信給申請人，但問題來了：這些申請人是因為不太懂資訊科技，才會選擇填表，但當局卻又用上科技的方法與他們聯絡，於是申請人不知道自己的表格不完整，到人人收到款項時，自己卻沒有，難免覺得不解甚至憤怒。較好的方法是發出短信仍然沒有消息後，找人打電話去跟進，特別是長者，便不會出現派錢時才知道落空的局面。

應善用等打針時間 助長者填表

其實由登記到派發消費劵，與接種疫苗有重疊的時間，我倒有興趣知道領取消費劵的長者中，有多少接種了疫苗。當然，打疫苗有風險，不可以拿作派發消費劵的前提，但如果有人在疫苗中心幫長者填寫消費劵表格，以及核對表格的有效性，如檢查是否已加入身份證影印本，相信不會出現今次的亂局。

事實上，疫苗接種中心聘請了不少受疫情影響至深的旅遊業界人士，他們在顧客服務及接待方面有相當經驗，大家去接種疫苗時應該發覺服務不錯。當然，接種疫苗與登記消費劵是兩件事，但政府實在可以有較好的協調，利用他們在疫苗接種中心的時間登記及跟進，不去疫苗中心的就以電話跟進，相信情況會較好。

上月我撰文分享神化了電子支付的問題。大家要明白，社會暫時不可能全部電子化，特別是關於金錢方面，因為這對於很多人來說相當重要，也很敏感。收不到5,000元消費券已是天大件事，如果全部用上電子支付，系統在惡劣天氣、電力故障、機器故障時，能否履行付款的功能？我對此很有懷疑；保安問題又是另一項考慮。

蓋茨加碼投資 傳統酒店業務

說起科技，微軟的比爾．蓋茨無人不識，他最近收購四季酒店的控股權，持股比例從47.5%增加到71.25%。不少人神化科技，但人始終是人，有人的特性，科技可以幫助人，但暫時不能完全替代人類，有些人仍然需要科技以外的模式。我以酒店的服務為例，相信不會有太多人喜歡到了酒店以後，在前台接待賓客的是一台機械人，而在宴會時抬乳豬的是一隊機械人。比爾．蓋茨絕對明白科技的功能及局限，否則不會在此時此刻投資傳統酒店業務。

這次登記消費劵帶來意想不到的混亂，相信往後30年也不可能推行完全無現金社會，否則發生混亂時不知要由誰埋單。年輕的一群當然會極力推廣電子化，但社會上仍然有對科技不太熟悉的一群，需要有另一條出路。當人太神化電子支付、社交媒體等科技時，一定會闖禍。

▲ 早前大批長者在消費劵查詢中心跟進不能領取電子消費劵，政府表示有近60萬份申請因不符資格被拒，或因資料有誤未獲處理。（資料圖片）