Windows 11安全機制 或致遊戲效能下降 行政人員版 2021/10/06 分享： 微軟（Microsoft）全新作業系統Windows 11昨登場，近日有安全認證公司UL報告指出，Windows 11的安全機制問題，或會影響遊戲運作。 據外媒SlashGear引述安全公司UL稱， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android 12登場 8大品牌用戶率先體驗 今日 Android 12登場 8大品牌用戶率先體驗 參考蛇鱗片結構 南韓研可伸縮電池 2021/10/05 參考蛇鱗片結構 南韓研可伸縮電池 豐田電動三輪車 充電2.5小時行14公里 2021/10/05 豐田電動三輪車 充電2.5小時行14公里 本田進軍衛星業務 6年研發開支3500億 2021/10/04 本田進軍衛星業務 6年研發開支3500億 Windows 11明登場 62%受訪者稱不認識 2021/10/04 Windows 11明登場 62%受訪者稱不認識 Microsoft Microsoft Windows 微軟（Microsoft，美：MSFT） 科技行業 科技軟件 科技硬件 遊戲 作業系統