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Windows 11安全機制 或致遊戲效能下降

行政人員版 2021/10/06

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微軟（Microsoft）全新作業系統Windows 11昨登場，近日有安全認證公司UL報告指出，Windows 11的安全機制問題，或會影響遊戲運作。

據外媒SlashGear引述安全公司UL稱，

...

欄名 : 科技新知

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