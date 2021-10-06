Android 12登場 8大品牌用戶率先體驗 行政人員版 2021/10/06 分享： Google最新作業系統Android 12經過多個beta版本後，昨正式推出，目前已提供至自家AOSP（Android Open Source Project）；而另外7間手機品牌也可成為首批用戶， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Windows 11安全機制 或致遊戲效能下降 今日 Windows 11安全機制 或致遊戲效能下降 參考蛇鱗片結構 南韓研可伸縮電池 2021/10/05 參考蛇鱗片結構 南韓研可伸縮電池 豐田電動三輪車 充電2.5小時行14公里 2021/10/05 豐田電動三輪車 充電2.5小時行14公里 本田進軍衛星業務 6年研發開支3500億 2021/10/04 本田進軍衛星業務 6年研發開支3500億 Windows 11明登場 62%受訪者稱不認識 2021/10/04 Windows 11明登場 62%受訪者稱不認識 Android 科技行業 科技軟件 科技硬件 品牌 Google 作業系統 Oppo Vivo OnePlus