讓癌症患者過更好時光 Maggie做到了

本港癌症新增個案創新高，2019年新症逾3.5萬宗；而每年10月，是「國際乳癌關注月」，本文想介紹一位英國人美琪．凱瑟克（Maggie Keswick Jencks）。47歲時，她被診斷出患乳癌，數年後開始嚴重背痛，有一天她和丈夫見醫生，問道：「我們還有多長時間？」醫生說：「你們真的想知道？」「是的，想知道。」「兩到三個月」，醫生說。

她被告知癌細胞擴散到骨骼、其他器官。然後，護士請他們到走廊外坐，因為很多人在等。兩人坐在沒有窗戶、且人來人往的醫院走廊裏，試圖面對還剩兩到三個月命的噩耗。

美琪的故事並非到此結束，而是開始，英國醫院的走廊孕育了她的一個想法。這個想法是，為甚麼把癌症患者安排到令人不安、無生氣的環境中？大型醫院的設計導致不必要的額外焦慮，在候診區已經讓人覺得快要完蛋，有希望都逐漸變得委靡。難道病患不需要再被尊重，不能在剩下的時間擁有理想空間？她覺得自己的癌症可能無法治癒，但有一些東西可以去改變。

之後，美琪在病床上利用仍有的身心能量，創造她心目中癌症關顧中心的藍圖，在丈夫及親友支持下，將餘生用於規劃這類中心。在這些中心，有美麗景觀的空間來消化最壞的消息，滋生最好的心境；有圖書館、癌症資訊中心，讓病友知道更多關於他們的治療選擇，主動參與自己的治療，而不是卧在床上胡思亂想；她又主張洗手間要有獨立空間，提供「哭泣的私隱，以及準備再次堅強面對世界前整理妝容的鏡子……」她明白，在面對如此危機，一切都很重要，特別是小事。不幸地，大約1年半後，美琪於1995年去世。

在美琪去世後20多年裏，「小事」並不能說明所發生的事情，她的想法陸續付諸實行，為人帶來大意義。今天，有29家Maggie's Cancer Caring Centre（癌症關顧中心）在各地（【按此】觀看視頻），由籌款資助，主要在英國。第一家Maggie's設於愛丁堡的醫院，1996年投入服務，今年剛好25周年。中心距離腫瘤科很近，偌大窗戶和明亮色彩令人開朗。此後英國各地公立醫院紛紛要求合作，設立類似中心，每間設計各具特色，均出自名師例如Zaha Hadid。

中心在醫院旁邊，但不像醫院，氛圍與眾不同，沒有各種標誌或冰冷走廊，一般有花園；溫馨舒適、採光豐富、視野開揚，令人有向睛的感覺，一些充滿色彩甚至香味，又或者有供人思考的雕塑、畫作，總括就是建築帶來生命力。病人不再只是穿梭醫生房與病房，而是在治療生活中，脫下自己設下的「受害者」標籤，過上更好的時光。

癌症病友若有需要，香港也有一家，是英國以外第一家Maggie's中心，名叫銘琪癌症關顧中心（請【按此】瀏覽），比鄰屯門醫院，2013年正式開放，為患者、家屬朋友和照顧者提供適切資訊、心理及社交支援，讓他們積極面對和超越癌症，邁步向前。該中心秉承美琪初衷，建築着重人性、有益心靈，具有幫助病友力量，乃著名美國建築師Frank Gehry作品，內裏花園則由美琪女兒莉莉（Lily Jencks）設計。

美琪本身專業是庭園設計師，對中國園林有認識，莉莉受到啟發，屯門中心參考中國式園林設計，主建築就像在湖上，周邊都是水，園林環繞建築四角，種滿不同植物，類似亭子的結構從各個角度面向園林，小路由磚和瓦片鋪成，瓦片來自中國內地的老胡同建築。

銘琪關顧中心 「療癒性建築」

銘琪關顧中心服務費用全免，包括紓緩癌症治療副作用課程、鬆弛練習、中醫食療、太極班等，毋須轉介，不過現因疫情須預約。Maggie’s認為癌症的情況正在變化，更多人存活，復發的人活得更長，人們與癌症共存，作為生活的一部分，就像與新冠共存一樣，故此對這類着重交流與支持的服務有需求。

美琪及家人有金錢及人脈去做這件事，也許因為她父親曾是英資大洋行高層，認識很多人，她丈夫也是有名建築師。正因父親曾負責中國包括香港業務，Maggie在香港長大，感覺香港醫療系統與英國相似，所以也就有了後人在香港設立中心，來個改變。Maggie對我們的貢獻，在於提出療癒性建築（Therapeutic Architecture）的想法，且付諸實行，還是在病榻上進行，為癌症治療開闢新途。她說過一句話，我極之認同：「最重要的是，不讓死亡的恐懼，奪去生命的歡樂。」