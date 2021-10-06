港鐵商場‧海港城‧時代廣場‧圓方獎不停 消費券Shopping賺盡優惠

大家收到第2輪電子消費券，係咪急不及待去Shopping？黛安又有好介紹，最近港鐵商場同AlipayHK網店推出新優惠，包括有多款低至4折嘅港鐵商場電子優惠券，以及低至1折嘅餐飲食肆電子優惠券；凡喺港鐵商場網上商店單次消費滿$500，更送$100港鐵商場電子優惠券！此外，月底前去指定12間港鐵商場嘅指定商戶，用電子貨幣單一消費滿$2,000或以上，亦可獲$300指定類別電子優惠券，優惠涵蓋時尚服飾、餐飲、保健護理同美容產品等。

海港城同時代廣場亦會推出「10倍消費獎賞」，即日起至17日，以指定方式消費滿$1,000起，即送$100購物或美食優惠券，喺指定日子消費更可享2至3倍獎賞；買夠$5,000即送$5,000優惠券，最高回贈額高達130%㗎。

至於ELEMENTS圓方也有「秋日消費獎上獎」活動，即日起至本月底，喺指定類別商戶以電子支付消費滿$2,000，除可獲得$2,000獎賞，仲會額外送價值$200護膚禮遇，回贈達110%！如消費滿$28,000，更可享總值$8,800獎賞。而演薈廣場內的環球食店，更推出買一送一嘅歡樂時段餐飲優惠。大家去掃貨前，可先參考各大商場官網或fb專頁嘅優惠詳情，咁就可以賺盡賞獎啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 港鐵商場同AlipayHK網店推出新優惠，有多款低至4折的港鐵商場電子優惠券。

▲ 海港城和時代廣場推出「10倍消費獎賞」。

▲ ELEMENTS圓方「秋日消費獎上獎」活動，回贈高達110%。