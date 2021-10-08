十年一遇的最佳時機「一舖養三代」英國重現

英國一直是香港人乃至全世界投資熱門選擇。當地樓價高升不斷，高位入市乃投資大忌，市場筍盤難尋。今次就邀請資深投資人Amy & Tony，教大家另闢新徑，主動出擊把握機會。

英國新政房屋規劃及發展許可「Class MA」剛於今年8月1日推出，只要符合條件，商舖轉換成住宅的流程及審核變得十分簡化。舉個例，在英國倫敦市Zone 2的800呎商舖一般約25萬英鎊(約HK$265萬)，只要轉變成2個400呎的住宅，2個住宅的價值合共約70萬英鎊 (約HK$742萬)， 價值馬上躍升近三倍。

擁有多年物業投資經驗的Amy & Tony，由十多年前投資香港各類型物業，到現時物業投資遍佈英國、越南、大灣區、日本及澳洲等地，對各地的物業市場狀況瞭如指掌。

十幾年前香港工商物業市場摩貨潮，他們把握商機賺到了其中一桶金，大大擴大了投資資本。惜樓市政策急速改變，這個快速賺錢的時期只維持了一段短時間。往後的10年都未再出現過這種只需極少成本，就能在短時間內賺取數倍回報的機會。

在新政下，Amy & Tony在英國看到當年在香港出現過的十年一遇黃金期，他們再次見到不需投資高成本，收益倍增的機遇。投資者如能把握這次機遇，甚至可以在英國重現當年在香港「一舖養三代」的輝煌。

商舖翻身成住宅，入場僅需幾萬鎊

英國住宅需求持續增長，加上疫情等因素，商舖供應過剩。英國期望新政能讓更多商舖被重新活化。現時英國商舖的售價一般比住宅相宜。譬如，在英國曼徹斯特城(Manchester)的500呎商舖一般約9萬英鎊，入場門檻極低。

新政策為投資者帶來絕大的商機，既能減低入場風險，亦能大大提高投資收益。

Amy & Tony指，多數香港人傳統投資英國途徑是買樓，期盼收租和增值，但實際上收益甚微。現時多數人還沒意識到英國頒發的新政，投資者可把握商舖價值大翻身的良機，利用低投入得到逾3倍的回報！

▲ Amy & Tony提到在英國商舖的售價一般比住宅相宜，入場門檻較低。

受惠新政策 活化商舖回報逾3倍

過往英國物業欲改變用途，根據不同的使用類別，需要向政府申請建築許可（Planning Permission）。英國所有商舖各有房屋使用許可 (Use Classes)，分類繁多，且不能隨意轉換。商舖改建成住宅，申請Planning Permission 不僅手續繁瑣，時間長，最後還不一定批，使很多業主及投資者卻步，放棄將商舖改建成住宅。

今年8月1日起推出的「Class MA」，容許買家及投資者直接把各類型商舖改建。不需要申請Planning Permission ，符合條件的商舖最快56天內獲得規劃許可，快速將商舖活化成住宅。

除商舖外，可改建翻新物業種類涵蓋寫字樓、銀行、郵局、醫務所、幼兒園、百貨公司等，現時英國可說是商機處處。

商舖改建成住宅絕對是最新的專業範疇，知識可以學習，機會卻難重來，及早裝備自己才能成功。海外投資者若想掌握第一手資訊，不妨向資深投資者討教，把握入市良機，待日後新政策廣為人知後，相信購入成本必會逐步提高。

▲ Amy &Tony認為投資房地產要緊貼政策，把握時機，趁現時市場尚未廣泛關注此新政策，以低水價格進軍英國商舖市場。

自創英國「磚投」創富方程式



Amy &Tony全靠自己一套獨有的英國「磚投」創富方程式，時刻緊貼政策，每月賺取的總被動收入高達港幣六位數字，經過實踐和堅持達至財務自由。透過「磚投創富方程式」成功的不只是他們，他們的方程式被不少人成功印證及複製，能建立穩定現金流製造被動收入。

他們現時在英國持有逾100個單位，包括學生公寓及多房式住宅（簡稱HMO）、服務式公寓、及各類型出租物業，分別位於英國中部、蘇格蘭和威爾斯。

▲ 買家透過翻新低於市價的物業出租，有助增加被動收入。

問及疫情持續有否並暫緩投資部署，Amy &Tony稱現時大部分睇樓及洽談簽約過程均在網上進行，大大有利於海外投資者。正正在此期間及英國「Class MA」的新政策機遇下，他們創建了「英國『磚投』三倍增值法」，在短短幾個月，就帶來了無盡商機。

他們提議踏出第一步把握時機：「致勝方程式是經過不斷嘗試和學習而來，有興趣投資而又不知門路的人，一定要好好裝備自己成為專業投資者，才可穩操勝券。」

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這次Amy & Tony將分享獨創的「英國『磚投』三倍增值法」，增加投資英國的勝算。分享會將講解英國新政「Class MA」內容、趨勢以及政策對未來地產市場帶來影響和投資策略。

身邊不少朋友羨慕他們的好眼光，而他們亦樂意分享其投資心得，不過付諸行動的人始終是少數，大部份人徒留遺憾。這次十年一遇的英國新政商機擺在眼前，選擇跟努力同樣重要，機遇不容錯過。

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