《不是玩玩下：香港木工展》 剖析香港木工行業發展 副刊版 2021/10/07 分享： 香港木工業曾經有輝煌的過去，但近年行業式微，如何活化重生成為一大挑戰。南豐集團策劃最新「世界之約」項目，是與本地木工兼「重光造作」合作，以香港木工業及經常被遺忘的回收木材為主題，聯合17個本地木工團體 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 2021/10/06 愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 香港挪亞方舟推出「翱·飛行」活動 模擬機艙學習航空知識 2021/10/05 香港挪亞方舟推出「翱·飛行」活動 模擬機艙學習航空知識 萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界 2021/10/02 萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 2021/10/01 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 2021/10/01 炮台山最新海濱公園賞美景 免費空間親子寵物同樂 設計 展覽 將軍澳 南豐 樹木 將軍澳廣場