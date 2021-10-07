《不是玩玩下：香港木工展》 剖析香港木工行業發展

香港木工業曾經有輝煌的過去，但近年行業式微，如何活化重生成為一大挑戰。南豐集團策劃最新「世界之約」項目，是與本地木工兼「重光造作」合作，以香港木工業及經常被遺忘的回收木材為主題，聯合17個本地木工團體

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