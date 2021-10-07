「用腰呀！用腰！」大聲吼叫，令人感到不安。

「死蠢，我都叫你用腰，為何講極你也不明白！」討厭的責罵聲，不應在高爾夫球練習場出現，反正這是一種運動、一種遊戲。更令人不安的是，見到高頭大馬的父親，對着不足十歲的兒子如此兇狠；若不是在公眾地方，恐怕小孩難免受皮肉之苦。

絕對相信父親的出發點，是教導兒子打高爾夫球，要不是也不會星期天大清早在這裏出現，但父親球技如何或是否有教授高爾夫球經驗，便不得而知，只知道正在抹眼淚的兒子，在責罵聲不絕的情況下，不能學好打球。情緒沖昏了頭腦，便難於理性學習。

情緒跟思維和記憶息息相關，既可加深記憶，同時亦可阻礙記憶，完全在乎哪類情緒反應。正面情緒可增加專注力和分析能力，相反，負面情緒例如憤怒和恐懼，會令杏仁體（Amygdala）過度活躍，從而短暫失去協調前腦和顳葉（Temporal Lobes）的資訊往來，因已阻礙長遠記憶的成立，學習當然變得困難。

醫生也曾當父親——呀，現在仍是父親—是指若干年前要教小孩子唸書的父親，當年自己缺乏耐性，往往因孩子學習不力而提高聲調，甚至惡言相對，只有關心而沒有方法，空着急時，最終還是負面地影響兒女學習，回想起來也覺內疚。

若沒有超強耐性，自己兒女還是讓別人教吧，中國古代易子而教的道理，盡是高深智慧。