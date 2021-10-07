歌手葉蒨文六十歲生日當天，在社交媒體公開一頭銀白髮的相片，並寫上：「我想和你們分享真實的自我—外在與內在、容貌及心靈！我只想做完完全全的、真正的自己！希望你們能夠接受這樣的我，白頭髮和可愛的皺紋！Lam很喜歡我這樣，因為現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎！」相中銀白髮的Sally，恤了髮型、略施脂粉、打扮時尚，女人有自信就自然靚，我覺得此階段的葉蒨文最美麗、最可愛、最幸福。

身邊不少女性朋友，一頭銀白髮無損她們的美麗，關鍵在於她們要有健康強壯的身體、笑容滿滿、儀容整潔、精神奕奕。相反，女人若終日愁眉苦面、儀容疙瘩、成日一副唔夠瞓樣貌，那即使一頭長黑髮，亦難好看。因此，白髮或黑髮根本不是問題，關鍵是氣場。有自信氣場的女人，無論甚麼階段，都是魅力非凡。

那麼，女人自信從何而來？從能夠毋須依附他人也可得到快樂的能力而來。此能力愈早培養和建立，愈早能擺脫人世間許多不必要的煩惱，愈早能活得自在和自如。當一個人的快樂毋須靠依附別人而得到時，她就漸漸開始有能力守護自己的個性、自己的獨特和自己的世界。人之所以不快樂，是要做一個不屬於自己的人。長期身不由己，是容許自己委屈自己。

愈不需依附他人去得到快樂，愈有勇氣把真正的自己呈現出來，因已經不用擔心別人如何看、如何評價、如何指點。而很有趣的是，當你把別人放輕時，反而更有氣力去愛，又更能接收別人的愛，因為你與任何人在一起，已毋須顧慮會否被人嫌棄，又或腦子不停盤算得失；這個時候，你對人的愛和關心，就是純粹地由心而發，那自然能從中享受愛和快樂。能有這樣人生領受的自信女人，無論黑髮定白髮，都會令人愛死。