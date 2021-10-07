窺淫罪須適時檢視 追上科技步伐

當局成功修例，將窺淫偷拍列為刑事罪，堵塞現有法律漏洞。在智能手機和偷拍鏡頭愈趨先進，窺淫偷拍更防不勝防，當局切勿以為窺淫罪立法後可成萬能匙，宜留意科技新發展和犯罪新趨勢，定期檢視法例是否能切合最新情況。

港上周列刑事罪 堵塞法律漏洞

立法會上周三讀通過修訂《刑事罪行條例草案》，加入窺淫、未經同意下拍攝私密部位、未經同意發布或威脅發布私密部位影像，以及移花接木影像等罪，一旦罪成，最高可判監5年。

過往警方逮捕窺淫偷拍者時，由於沒有專門針對的法律，律政司往往以「不誠實取用電腦罪」作出起訴。不過，終審法庭前年裁定此條罪不適用於使用自己的電腦或手機的行為，令到涉案人士脫罪，亦凸顯這條罪並非萬能匙，促使當局要修例，填補現時對偷窺或偷拍行為的法律漏洞。

窺淫屬於一種特殊心理病，透過偷窺他人更衣、小便或性行為來達到性興奮，而偷拍裙底春光是窺淫的一種行徑。他們明知這種行為不當，但只要當事人不發覺，便覺得沒有受害人，而自己也不是壞人，正是這種僥倖心態讓他們一犯再犯。

攝影器材趨先進 加劇偷拍問題

隨着智能手機普及，鏡頭像素愈來愈高清，偷拍鏡頭愈趨微型化，令窺淫癖人士更輕易獲取最先進偷拍工具。再加上手機已成普羅市民的娛樂資訊工具，人人無時無刻都成低頭一族，讓窺淫癖更有機可乘，在搭車或使用扶手電梯時用手機偷拍女士裙底春光，令偷拍問題日趨嚴重。

美日條例落後 偷拍罪未擴全國

可是，現行法例過時，未能追上科技進步。即使西方有偷窺法，但只針對人偷窺屋內情況，對在公眾場所偷拍裙底春光卻不適用。英國有女作家2017年將偷拍者逮個正着，警方卻以偷拍並不構成犯罪而放生對方，憤然請願，終在兩年後爭取當局修例將偷拍裙底影像列為刑事罪。

美國同樣也面對這個問題，目前只有3個州將偷拍裙底春光列為非法，當中只有紐約州將之列為重罪。日本去年全國47個縣中，只有36個修例，把在學校和辦公室偷拍列為罪行。

港府通過修例將窺淫偷拍列為刑事罪，將有助警方有效執法，將侵犯婦女私隱的窺淫癖繩之於法，對窺淫癖起阻嚇作用。然而這並不足夠，正所謂「道高一尺，魔高一丈」，當局須密切留意科技的最新發展，一旦發現有窺淫偷拍新趨勢而法例未能有效處理，則應適時再作出修訂，堵塞新漏洞。

▲ 扶手電梯是偷拍熱點之一，女士們要小心，以免被窺淫癖人士偷拍裙底春光。（資料圖片）