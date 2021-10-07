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各界認同房策正面影響 有效增供應

發展商樂見合作機會 公私合營單位數續升

地產版 2021/10/07

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行政長官林鄭月娥在施政報告提出多項房屋及土地供應、建設計劃，包括建設達300平方公里「北部都會區」，爭取未來十年有170公頃土地興建約10萬個單位；各界普遍同意報告對樓市帶來正面影響，長遠有效增加本港

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