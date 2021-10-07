各界認同房策正面影響 有效增供應 發展商樂見合作機會 公私合營單位數續升 地產版 2021/10/07 分享： 行政長官林鄭月娥在施政報告提出多項房屋及土地供應、建設計劃，包括建設達300平方公里「北部都會區」，爭取未來十年有170公頃土地興建約10萬個單位；各界普遍同意報告對樓市帶來正面影響，長遠有效增加本港 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 政府「終極」出招增供應 解決上車難 今日 政府「終極」出招增供應 解決上車難 構建新田科技城 冀成香港矽谷 今日 構建新田科技城 冀成香港矽谷 你可能感興趣 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 01:00 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 01:00 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 01:00 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 樓價 發展商 林鄭月娥 施政報告 九龍倉集團（00004） 新世界發展（00017） 土地供應 中原地產 農地 大埔