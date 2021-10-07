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5項政府重組建議 增文體旅遊局

唐英年：更有效協調 推動藝術文化產業

政治版 2021/10/07

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十四五規劃支持香港發展為中外文化藝術交流中心，特首林鄭月娥提出5方面重組政府架構，包括設立文化體育及旅遊局等。港協暨奧委會副會長霍啟剛指，這顯示政府推動文化體育產業化決心。

西九文化區管理局董事局主席唐

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