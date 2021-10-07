5項政府重組建議 增文體旅遊局 唐英年：更有效協調 推動藝術文化產業 政治版 2021/10/07 分享： 十四五規劃支持香港發展為中外文化藝術交流中心，特首林鄭月娥提出5方面重組政府架構，包括設立文化體育及旅遊局等。港協暨奧委會副會長霍啟剛指，這顯示政府推動文化體育產業化決心。 西九文化區管理局董事局主席唐 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 檢視高官選拔機制 物色最有能力抱負者 今日 檢視高官選拔機制 物色最有能力抱負者 23條立法 下屆立會完成 今日 23條立法 下屆立會完成 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 你可能感興趣 檢視高官選拔機制 物色最有能力抱負者 今日 01:00 檢視高官選拔機制 物色最有能力抱負者 23條立法 下屆立會完成 今日 01:00 23條立法 下屆立會完成 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 01:00 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 林鄭月娥 施政報告 運輸及房屋局 民政事務局 西九文化區 創新及科技局 唐英年 發展局