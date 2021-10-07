流浮山擬建創科設施 媲美數碼港 學者：具獨特地理優勢 亦要人才配合 行政人員版 2021/10/07 分享： 特首林鄭月娥昨發表新一份施政報告，當中提及關於《北部都會區發展策略》發展計劃，並有意在流浮山建立規模可與數碼港媲美的創科設施。 有學者認為，該計劃對於推動本地創科及創業相關項目，未必產生太大幫助。 中大創 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 政府「終極」出招增供應 解決上車難 今日 政府「終極」出招增供應 解決上車難 構建新田科技城 冀成香港矽谷 今日 構建新田科技城 冀成香港矽谷 你可能感興趣 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 01:00 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 01:00 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 01:00 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 施政報告 科技行業 商業 服務 行業 林鄭月娥 就業 創業 新界北 前海