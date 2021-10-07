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流浮山擬建創科設施 媲美數碼港

學者：具獨特地理優勢 亦要人才配合

行政人員版 2021/10/07

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特首林鄭月娥昨發表新一份施政報告，當中提及關於《北部都會區發展策略》發展計劃，並有意在流浮山建立規模可與數碼港媲美的創科設施。

有學者認為，該計劃對於推動本地創科及創業相關項目，未必產生太大幫助。

中大創

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