疫情持續至今，不少企業都在調整其定位、發展及營運策略，更愈來愈重視ESG（環境、社會和企業管治）。3M香港總經理鍾漢斌接受專訪時透露，本港市場將會在配合總公司環球策略的同時，亦力求業務保持增長。

鍾漢斌

...