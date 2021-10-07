企業利用科學模式 推動可持續發展 藉科技改善生活 應用研發促循環經濟 行政人員版 2021/10/07 分享： 疫情持續至今，不少企業都在調整其定位、發展及營運策略，更愈來愈重視ESG（環境、社會和企業管治）。3M香港總經理鍾漢斌接受專訪時透露，本港市場將會在配合總公司環球策略的同時，亦力求業務保持增長。 鍾漢斌 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 今年擬實行Work Your Way 具彈性 今日 今年擬實行Work Your Way 具彈性 疫後商機 主攻空氣淨化滅菌控制 今日 疫後商機 主攻空氣淨化滅菌控制 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 你可能感興趣 今年擬實行Work Your Way 具彈性 今日 01:00 今年擬實行Work Your Way 具彈性 疫後商機 主攻空氣淨化滅菌控制 今日 01:00 疫後商機 主攻空氣淨化滅菌控制 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 01:00 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 ESG 環保措施 商業 3M（美：MMM） 科技行業 科技硬件 科技軟件 社會民生 香港 經濟