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企業利用科學模式 推動可持續發展

藉科技改善生活 應用研發促循環經濟

行政人員版 2021/10/07

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疫情持續至今，不少企業都在調整其定位、發展及營運策略，更愈來愈重視ESG（環境、社會和企業管治）。3M香港總經理鍾漢斌接受專訪時透露，本港市場將會在配合總公司環球策略的同時，亦力求業務保持增長。

鍾漢斌

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