增用可再生能源 電費料增 港聞版 2021/10/07 分享： 港府目標於2050年前達致香港碳中和，施政報告針對減碳列出3大措施，盼引入潔淨能源發電、推動綠色運輸及全民減廢。焦點是政府擬2035年前停止燃煤發電，本地電廠的發電燃料組合，將起用更多可再生能源，或推 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 十年建33萬伙公營屋 仍「頭輕尾重」 今日 十年建33萬伙公營屋 仍「頭輕尾重」 3地盤採組裝合成技術 加快建公營屋 今日 3地盤採組裝合成技術 加快建公營屋 綠置居啟鑽苑 租置公屋料月底揀樓 今日 綠置居啟鑽苑 租置公屋料月底揀樓 環保署取代食署 收集家居垃圾 今日 環保署取代食署 收集家居垃圾 你可能感興趣 十年建33萬伙公營屋 仍「頭輕尾重」 今日 01:00 十年建33萬伙公營屋 仍「頭輕尾重」 3地盤採組裝合成技術 加快建公營屋 今日 01:00 3地盤採組裝合成技術 加快建公營屋 綠置居啟鑽苑 租置公屋料月底揀樓 今日 01:00 綠置居啟鑽苑 租置公屋料月底揀樓 施政報告 電動車 新能源 巴士 電力 的士 碳中和 電費 用電量 大灣區