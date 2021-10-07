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增用可再生能源 電費料增

港聞版 2021/10/07

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港府目標於2050年前達致香港碳中和，施政報告針對減碳列出3大措施，盼引入潔淨能源發電、推動綠色運輸及全民減廢。焦點是政府擬2035年前停止燃煤發電，本地電廠的發電燃料組合，將起用更多可再生能源，或推

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