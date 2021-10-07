十年建33萬伙公營屋 仍「頭輕尾重」 西環邨馬頭圍邨研重建 單位翻倍至5千 港聞版 2021/10/07 分享： 特首林鄭月娥盼徹底解決房屋問題，施政報告宣布未來十年興建公營房屋33萬伙，可滿足潛在需求；她又建議引進新技術，壓縮公營房屋建屋程序，爭取加快單位落成。 她又宣布房委會將研究西環邨及馬頭圍邨，據悉倘落實重 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 3地盤採組裝合成技術 加快建公營屋 今日 3地盤採組裝合成技術 加快建公營屋 綠置居啟鑽苑 租置公屋料月底揀樓 今日 綠置居啟鑽苑 租置公屋料月底揀樓 增用可再生能源 電費料增 今日 增用可再生能源 電費料增 環保署取代食署 收集家居垃圾 今日 環保署取代食署 收集家居垃圾 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 你可能感興趣 3地盤採組裝合成技術 加快建公營屋 今日 01:00 3地盤採組裝合成技術 加快建公營屋 綠置居啟鑽苑 租置公屋料月底揀樓 今日 01:00 綠置居啟鑽苑 租置公屋料月底揀樓 增用可再生能源 電費料增 今日 01:00 增用可再生能源 電費料增 林鄭月娥 施政報告 公屋 房委會 過渡性房屋 發展局