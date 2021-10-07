特首林鄭月娥盼徹底解決房屋問題，施政報告宣布未來十年興建公營房屋33萬伙，可滿足潛在需求；她又建議引進新技術，壓縮公營房屋建屋程序，爭取加快單位落成。

她又宣布房委會將研究西環邨及馬頭圍邨，據悉倘落實重

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