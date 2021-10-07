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物理職業治療 研准免轉介

港聞版 2021/10/07

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最新一份施政報告於醫療着墨不多，惟提出修例容許市民毋須醫生轉介，可自行選擇物理治療及職業治療等，並配合中醫業發展，擬賦權中醫可指示病人接受X光等診斷檢測；同時修例將臨床心理學家、言語治療師等專職醫療作

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