物理職業治療 研准免轉介 港聞版 2021/10/07 分享： 最新一份施政報告於醫療着墨不多，惟提出修例容許市民毋須醫生轉介，可自行選擇物理治療及職業治療等，並配合中醫業發展，擬賦權中醫可指示病人接受X光等診斷檢測；同時修例將臨床心理學家、言語治療師等專職醫療作 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 今日 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 長生津合併 劃一發放高額津貼 今日 長生津合併 劃一發放高額津貼 官津校新教師須考基本法 年數千人 今日 官津校新教師須考基本法 年數千人 港大學灣區分校生 研准港就業設上限 今日 港大學灣區分校生 研准港就業設上限 訂課程架構 加強價值觀教育 今日 訂課程架構 加強價值觀教育 你可能感興趣 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 今日 01:00 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 長生津合併 劃一發放高額津貼 今日 01:00 長生津合併 劃一發放高額津貼 官津校新教師須考基本法 年數千人 今日 01:00 官津校新教師須考基本法 年數千人 治療 施政報告 物理治療 陳沛然 職業治療 可持續發展