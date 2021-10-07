官津校新教師須考基本法 年數千人

新一份施政報告教育政策着重加強國家安全教育及創科人才培育等，特首林鄭月娥更提議，由她親身為有興趣的高中公民與社會發展科教師上一課；而她在施政報告亦提出下學年起全港官、津校新聘教師，均須通過《基本法》測

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