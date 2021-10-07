官津校新教師須考基本法 年數千人 港聞版 2021/10/07 分享： 新一份施政報告教育政策着重加強國家安全教育及創科人才培育等，特首林鄭月娥更提議，由她親身為有興趣的高中公民與社會發展科教師上一課；而她在施政報告亦提出下學年起全港官、津校新聘教師，均須通過《基本法》測 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 今日 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 長生津合併 劃一發放高額津貼 今日 長生津合併 劃一發放高額津貼 物理職業治療 研准免轉介 今日 物理職業治療 研准免轉介 港大學灣區分校生 研准港就業設上限 今日 港大學灣區分校生 研准港就業設上限 訂課程架構 加強價值觀教育 今日 訂課程架構 加強價值觀教育 你可能感興趣 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 今日 01:00 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 長生津合併 劃一發放高額津貼 今日 01:00 長生津合併 劃一發放高額津貼 物理職業治療 研准免轉介 今日 01:00 物理職業治療 研准免轉介 施政報告 林鄭月娥 學校 基本法 教育局 國安教育 公民與社會發展科