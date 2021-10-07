港大學灣區分校生 研准港就業設上限

施政報告提及多項措施培育科研人才及促進大灣區人才流動，包括在原則上接納港大中大建議，為兩校共提供近6.5頃土地作科研，探討將「非本地畢業生留港/回港就業安排」，擴至本港大學在大灣區所設分校，消息指新安

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