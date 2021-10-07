港大學灣區分校生 研准港就業設上限 港聞版 2021/10/07 分享： 施政報告提及多項措施培育科研人才及促進大灣區人才流動，包括在原則上接納港大中大建議，為兩校共提供近6.5頃土地作科研，探討將「非本地畢業生留港/回港就業安排」，擴至本港大學在大灣區所設分校，消息指新安 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 今日 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 長生津合併 劃一發放高額津貼 今日 長生津合併 劃一發放高額津貼 物理職業治療 研准免轉介 今日 物理職業治療 研准免轉介 官津校新教師須考基本法 年數千人 今日 官津校新教師須考基本法 年數千人 訂課程架構 加強價值觀教育 今日 訂課程架構 加強價值觀教育 你可能感興趣 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 今日 01:00 撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 長生津合併 劃一發放高額津貼 今日 01:00 長生津合併 劃一發放高額津貼 物理職業治療 研准免轉介 今日 01:00 物理職業治療 研准免轉介 施政報告 大灣區 大學 畢業 簽證 入境處 香港大學 香港中文大學 香港理工大學